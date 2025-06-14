Deniz Bulutsuz'dan Ozan Güven'e: Cezaevine gireceği günü bekliyorum

Oyuncu Ozan Güven'in birlikte olduğu dönemde Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edilmişti. 5 yıl süren hukuki mücadelenin ardından, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasındaki davada kararını verdi.

Mahkeme, Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz'a yönelik 'kasten yaralama' suçundan; 1 yıl, 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Güven, 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz’a yöneltilen 'basit yaralama' suçlamasından da beraat kararı çıktı.

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"CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLİYORUM"

Kararın açıklanmasının ardından Deniz Bulutsuz, sosyal medya hesabından; "Unutmayın, asla yalnız değiliz, değilsiniz!" başlığıyla duygularını paylaştı. Bulutsuz, şu ifadeleri kullandı; "Dün, 5 sene önce ağır fiziksel şiddetine maruz kaldığım Ozan Güven’e karşı açtığım davada mahkeme kendisine mahkumiyet kararı verdi. Ben ise bana atılan tüm suçlamalardan beraat ettim. Bugün itibariyle, ertelemeye tabi tutulmayan bu cezanın uygulanacağı ve cezaevine gireceği günü bekliyorum. Büyük bir mutlulukla yazıyorum ki kazandım.”