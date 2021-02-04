"AYLIK GELİRİM 5 BİN TL"

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven, oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söylemişti.

Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtmişti.