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        Haberler Magazin Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı - Magazin haberleri

        Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

        Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un birbirlerinden şikâyetçi oldukları şiddet davası için gerekli olan adli tıp raporu mahkemeye ulaştı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:58
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        Deniz Bulutsuz, 2020'de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle o dönemdeki sevgilisi Ozan Güven hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında 'Hakaret', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 3 yıl, 9 aydan 13 yıl, 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Ozan Güven'in de karşı şikâyet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında da 'Basit yaralama' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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        İddianamede, 13 Haziran 2020'de gece saatlerinde arkadaşlarının evinde başladıkları tartışmanın Ozan Güven'in evinde alevlendiği, ünlü oyuncunun abajur ve elleriyle Deniz Bulutsuz'u darp ettiği ifade edilmişti.

        Deniz Bulutsuz'un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur ise silah sayılmıştı.

        İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada mahkeme, Deniz Bulutsuz'un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istemişti.

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        ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

        Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından düzenlenen rapor, mahkemeye ulaştı.

        Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte de olmadığı, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüzündeki izin sabit niteliğinde olmadığı, organların birinin işlevinde zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tarif ve tespit edilemediği kaydedildi.

        Taraflar arasındaki bir sonraki duruşma, 5 Aralık'ta görülecek.

        #Deniz Bulutsuz
        #ozan güven
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