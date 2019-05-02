1 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul’da bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan bir kısmı başörtülü kadının, Deniz Çakır’ın kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, yapılan soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Deniz Çakır hakkında geçtiğimiz günlerde “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din mezhep, cinsiyet veya bölge farklığına dayanarak alenen aşağılamak” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti.

DAVETİYE ÇIKARILDI

Savcılığın hazırladığı iddianameyi kabul eden mahkeme, davanın 8 Ekim 2019’da görülmesine karar verdi. Mahkeme, 4 müşteki ile birlikte sanık Deniz Çakır’ın duruşmaya katılması için davetiye çıkardı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, 30 Aralık 2018’de, Beşiktaş’taki bir alışveriş merkezinde yer alan kafede arkadaşlarıyla bulunan şüpheli Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan müştekiler arasında, kadınların Çakır’ın fotoğraflarını çektiğini düşünmeleri nedeniyle tartışma yaşandığı, kafe çalışanlarının da dahil olduğu tartışmada Çakır’ın müştekilere, “Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan’a gidin, İran’a gidin” dediği ileri sürüldü.