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Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama tartışmasıyla sonrası, Türkiye bölgede arka arkaya hamleler yapıyor. Önce Libya ile varılan mutabakat, ardından KKTC'ye İHA gönderilmesi ve son olarak Akdeniz'deki ikili tatbikatlar öne çıktı.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Türkiye ile Libya arasında yapılan mutabakat, istihbarat değişimi ve operasyonel ile lojistik iş birliğini, hibe ve lojistik sistemler, askeri tıp ve sağlık hizmetleri, muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma, barışı koruma, insani yardım ve deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları, askeri hukuk ve deniz hukuku sistemleri konusunda bilgi değişimi, haritacılık ve hidrografi, mesleki gelişim amaçlı personel değişimi, misafir personel, danışman veya birlik değişimi, savunma ve güvenlik bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarına ilişkin bilgi ve tecrübe değişimi, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, askeri tarih, arşiv, yayım ve müzecilik ile Denizde Durumsal Farkındalık (DDF) alanında bilgi mübadelesi ve paylaşımını kapsıyordu.

KKTC'YE İHA

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına doğru havalandı. İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

AKDENİZ'DE 5 İKİLİ EĞİTİM

Türk Deniz Kuvvetleri son 10 gün içinde; 3'ü NATO Daimi Deniz Görev Grubu, 1'i ABD Uçak Gemisi Görev Grubu ve 1'i İtalyan Deniz Kuvvetleri ile olmak üzere NATO ve müttefik deniz kuvvetleri ile birlikte bölgede 5 ikili eğitim icra etti.