Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Katar'da 2. oldu! - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, Katar'da 2. oldu!

        Katar'da düzenlenen Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 4. ayağında milli motosikletçi Deniz Öncü, 2. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Öncü, Katar'da 2. oldu!
        ABONE OL

        Motosiklet sürücüsü Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen 4. ayağında 2. oldu.

        Başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'ndeki yarış, 18 tur üzerinden yapıldı.

        Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz, 7. cepten kalktığı mücadeleyi 14. tura kadar lider götürdü ancak İspanyol Aron Canet'in 1.1 saniye arkasında 2'nciliği elde etti.

        Geçen sezon Aragon Pisti'nde Moto2'deki ilk podyumuna çıkan 21 yaşındaki Deniz, bu sonuçla kariyerinin en iyi derecesini aldı.

        İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 5. yarışı 27 Nisan'da koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Taksici, gaspçıyı biber gazıyla püskürttü
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Amasya'da korkutan deprem!
        Soba gazı 3 can aldı!
        Soba gazı 3 can aldı!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        3. Lig 1. Grup'ta şampiyon Bursaspor!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Üniversiteli Sevda, sokak köpeklerinden kaçarken kazada öldü!
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Acı ve gözyaşı! Aileler, kâbus otelinin önünde bir araya geldi
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Değişimi "vay canına" dedirtti
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Yoğun telefon görüşmesi yasak ilişkiyi ve vahşeti ortaya çıkardı!
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Kıta isimleri nasıl ortaya çıktı?
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Beyaz Saray'da Trump'a suikast girişimini tasvir eden tablo
        Haydi bakalım bu da oldu
        Haydi bakalım bu da oldu
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        Sıcaklıklar batıdan itibaren artmaya başlıyor!
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        "Trump 1 milyon göçmeni sınır dışı etmeyi hedefliyor" iddiası
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Osmanlı ordusunun bıraktığı çuvallarda ne vardı?
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        Bu ülkeler refah seviyesinde ilk sıralarda
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'