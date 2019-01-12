İstanbul Büyükçekmece’de denize düşen köpek, arkadaşlarının sayesinde son anda kurtuldu. Havlayarak yardım isteyen köpeklerin sesini duyan güvenlik görevlilerinin köpeği boğulmaktan kurtardığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 12.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece’de bulunan bir limanda yaşandı. İHA'nın haberine göre, limana bir grup köpeğin girdiğini gören Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri güvenlik kameralarından köpekleri takibe aldı. Biraz zaman geçtikten sonra köpeklerin yoğun havlama sesini duyan görevliler, köpeklerin bulunduğu yere doğru koştu. Sahile geldiklerinde bir köpeğin suya düştüğünü gören görevliler, köpeği kurtarmak için seferber oldu. Birbirlerine tutunarak denize düşen köpeğin yanına inen görevliler kısa süre içerisinde köpeği boğulmaktan kurtardı.

'BİR CAN KURTARDIK'

Köpeği kurtaran güvenlik görevlilerinden Raşit İdügü, bir can kurtardıklarını ifade ederek, ”Havlama seslerini duyunca oraya doğru koştum. Gerekli müdahaleleri yaparak köpeği düştüğü denizden çıkardık. Sonuçta bir can kurtardığımıza inanıyorum. Umarım hayvanlara kötü davranan insanlara örnek olur. Biz daha önce bunun eğitimini almıştık, faydasını bu olayda gördük” dedi.

'ARKADAŞLARI TEŞEKKÜR EDER GİBİ ETRAFIMIZDA DOLANDI'



Olaya müdahale eden diğer güvenlik görevlisi Rıdvan Özkaya ise ”Köpeklerin içeriye girdiğini görünce kameralardan takip ettik. Bir süre kendi aralarında koşturmaya başlayıp sağa sola dağıldılar. Havlama seslerini duyunca ne oluyor diye sahile gittiğimizde köpeğin düştüğünü gördüm. Sanki onlar da kurtarmak için bir çaba gösterdiler ama ellerinden bir şey gelmediği için biz müdahale ettik. Daha önce Büyükçekmece Belediyesi Güvenlik Birimi tarafından hayvan kurtarma konusunda eğitim almıştık, sanırım ilk sınavımızı başarılı bir şekilde verdik. Biz köpeği dışarı çıkarttıktan sonra köpekler yanımıza geldi, teşekkür eder gibi çevremizde döndüler” diye konuştu.

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