DenizBank’ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı. İlki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan ‘Öyküler ‘SES’leniyor’ çalışması, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor.
Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844–1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlarımıza ait.
DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği Dede Korkut’a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait Kambur Sabri’nin Radyosu, Sema Aybars’ın seslendirdiği Münire Danış’a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Başar Başarır’a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa’nın seslendirdiği Selma Fındıklı’ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş’in seslendirdiği Nedim Gürsel’e ait Dönüş ve daha onlarcası yer alıyor.
“Başlı başına sanat hazinesi olan projenin herkese ulaşmasını arzu ediyoruz”
13 yıl önce mevcut kültür sanat ürünlerinden farklı olan, içeriği ve kapsamı ile kalıcı bir çalışma için yola koyulduklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dijital kanalların sunduğu imkanlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacında olduklarını belirtti. Ateş sözlerini şöyle sürdürdü; “Kültür ve sanat ile gönül bağımız kurulduğumuz ilk döneme dayanıyor. Çünkü hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. DenizKültür, seçkin öykülerimizin ve hikaye anlatıcılığının dijital ortamda milyonlar için erişilebilir olması için önemli bir inisiyatif aldı. Bu özel çalışmayı dijital platforma taşıyarak etki alanını genişletmeyi, Türk edebiyatının lezzetine çok daha fazla insanımızın varmasını arzu ediyoruz. DenizBank olarak, türünün ilk örneği olan projemiz ile değerli üstatlarımızın isimlerinin nesiller boyu anılmasına ve elbette edebiyata ilginin artmasına biraz da olsa katkı yapabilirsek, ne mutlu bize”.
Birbirinden zengin içeriğe sahip hikayeleri dinlemek için DenizBank Youtube sayfalarına buradan ulaşılabilir. Öyküler ayrıca www.oykulersesleniyor.com adresinden de dinlenebilir.
SESLİ EDEBİYAT CİLT 1
YAZAN
ESER
SESLENDİREN
1
DEDE KORKUT
DELİ DUMRUL
CÜNEYT TÜREL
2
HÜSEYİN RAHMİ GÜLPINAR
KEDİ YÜZÜNDEN
AYŞEGÜL DEVRİM
3
ÖMER SEYFETTİN
PEMBE İNCİLİ KAFTAN
RÜŞTÜ ASYALI
4
FAİK SAİT ABASIYANIK
PLAJDAKİ AYNA
HAKAN VANLI- GÜLEN KARAMAN-
MERT TURAK
5
MEHMET RAUF
İLK PEKİ
KÜRŞAT ALNIAÇIK
6
SABAHATTİN ALİ
HANENDE MELEK
MÜŞFİK KENTER
7
SUAT DERVİŞ
AVDET
MEHPARE ÖZLÜK
8
KEMAL TAHİR
BOZGUN
MEHMET ATAY
9
SADRİ ERTEM
ÇAMURDAN KÖFTELER
OYA KÜÇÜMEN
10
ZİYA OSMAN SABA
MESUT İNSANLAR FOTOĞRAFHANESİ
SEZAİ AYDIN
11
HALDUN TANER
SANCHO’NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ
RÜŞTÜ ASYALI
12
YUSUF ATILGAN
ÇIKILMAYAN
SUNGUN BABACAN
13
ORHAN KEMAL
ÇİKOLATA
MAZLUM KİPER- SÜREYYA GÜZEL-
FİGEN EVREN- LEVENT SÜLÜN
14
AHMET MİTHAT
İSTANBUL’DA DON KİŞOT
YETKİN DİKİNCİLER
15
AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU
BİR MENEKŞENİN SERGÜZEŞTİ
ATSIZ KARADUMAN
16
YAŞAR KEMAL
BEYAZ PANTOLON
KÖKSAL ENGÜR
17
MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
KISMET KUŞU
MÜDRİKE COŞANSU
18
SAMİPAŞAZADE SEZAİ
PANDOMİMA
ERCAN DEMİRAL
19
NAHİT SIRRI ÖRİK
YADİGAR RESİM
ASLI YILMAZ
20
İLHAN TARUS
ÇOCUKLUĞUMUZ
YETKİN DİKİNCİLER
21
HALİT ZİYA UŞAKLIGİL
FERHUNDE KALFA
ALİYE UZUNATAĞAN
22
KEMAL BİLBAŞAR
KAYMAKLI TAVUK GÖĞSÜ
ARDA AYDIN
23
HALİDE EDİP ADIVAR
KUBBEDE KALAN HOŞ SADA
MAZLUM KİPER-LEVENT SÜLÜN-
OĞUZ TOYDEMİR
24
MAHMUT YESARİ
YAŞAMAK KAYGISI
BOĞAÇHAN SÖZMEN
25
AHYAN BOZFIRAT
ESKİ ARKADAŞ
SİNAN DİVRİK
26
ORHAN VELİ KANIK
İŞSİZLİK
MÜŞFİK KENTER
27
MEHMET SEYDA
YANGIN
AYŞEGÜL DEVRİM
28
CİHAT BURAK
CERAİM KAYDI
ORÇUN ÇITIR
29
CAHİT SITKI TARANCI
ABBAS
KÜRŞAT ALNIAÇIK
30
REŞAT NURİ GÜLTEKİN
KİRAZLAR
MAZLUM KİPER
31
AZİZ NESİN
KAMBUR SABRİ’NİN RADYOSU
RÜŞTÜ ASYALI
32
FAİK BAYSAL
LEKE
ELİF BAYSAL
33
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
ONDÖRT YAŞINDA BİR ADAM
BOĞAÇHAN SÖZMEN
34
BEKİR SITKI KUNT
MÜHÜR
ALİ ERSİN YENAR
35
HALİKARNAS BALIKÇISI
TÜNEK AHMET
HAKAN MERİÇLİLER
36
NEZİHE MERİÇ
KEKLİK TÜRKÜSÜ
TÜLAY BURSA
37
KENAN HULUSİ KORAY
SAZLIK
ATİLLA ŞENDİL
38
FEYYAZ KAYACAN
LÜTFİYE ABLA’NIN UNUTTUKLARI
MAHMUT GÖKGÖZ- SEMA AYBARS-
AHMET MÜMTAZ TAYLAN
39
MUZAFFER HACIHASANOĞLU
YANLIŞ
OĞUZ TOYDEMİR
40
FAHRİ CELALETTİN GÖKTULGA
SOYGUN
ADNAN ACAR
41
SABAHATTİN KUDRET AKSAL
SAATLER
KÖKSAL ENGÜR
42
SELÇUK BARAN
KAVAK DÖLÜ
FUNDA OSKAY
43
OKTAY AKBAL
FALLARDAKİ ERKEK
YEKTA KOPAN
44
UMRAN NAFİZYİĞİTER
SÜSLEN BERBERİ
ARDA AYDIN
45
ŞÜKRAN KURDAKUL
CİCİ BABA
SİNAN DİVRİK
46
TAHSİN YÜCEL
ÜŞÜMEK
RÜÇHAN ÇALIŞKUR
47
ZEYYAT SELİMOĞLU
BETON’UN DİBİ BETON
ERCAN DEMİREL
48
VÜSAT O. BENER
HAVVA
SÜREYYA GÜZEL
49
TARIK BUĞRA
SÖZ ALMA... FAKAT KİMDEN?
HAKKI ERGÖK
50
MEHMET BAŞARAN
KALIN MAVİ SES
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
51
ADALET AĞAOĞLU
KARANFİLSİZ
LEVENT ÜZÜMCÜ
52
TARIK DURSUN K.
BAĞRI YANIK ÖMER İLE GÜZEL ZEYNEP
AHMET MÜMTAZ TAYLAN
53
SEVİM BURAK
SEDEF KAKMALI EV
SUNA SUNER
54
ERDAL ÖZ
MASA
ERCAN DEMİREL
55
SAMİM KOCAGÖZ
KOCA ÖKÜZÜN ÖLÜMÜ
MAHMUT GÖKGÖZ
56
FAKİR BAYKURT
KALEKALE
CELAL KADRİ KINOĞLU
57
BİLGE KARASU
ŞARKISIZ GECELERİN İLKİ
HAKKI ERGÖK
58
OSMAN CEMAL KAYGILI
KIRKINDAN SONRA SAZ ÇALINIR MI?
MAHMUT GÖKGÖZ
59
SEVGİ SOYSAL
CELLAT FUSCHS KENT HALKINA NASIL KARIŞTI?
KAYA AKARSU
60
ADNAN ÖZYALÇINER
ALT UCU
HAKAN MERİÇLİLER
61
BEHİÇ DUYGULU
BABA-KIZ
SERAY GÖZLER-BESTE KİPER-MAZLUM KİPER-
ALİYE UZUNATAĞAN
62
ERHAN BENER
ESKİ KARELER
KAYA AKARSU
63
LEYLA ERBİL
İNCİK BONCUK
ARZU TOYDEMİR
64
TALİP APAYDIN
HALAMIN DAMADI
HAKAN MERİÇLİLER
65
OSMAN ŞAHİN
BOZKIRDA VİVALDİ
ORHUN ŞEMİN
66
FÜRUZAN
TAŞRALI
SÜREYYA GÜZEL-SEMA AYBARS-
MAZLUM KİPER-ASLI YILMAZ
67
MUZAFFER BUYRUKÇU
DÜNYADA BİR AKŞAM ÜSTÜ
SEZAİ AYDIN
68
ONAT KUTLAR
KÜL KUŞLARI
RÜÇHAN ÇALIŞKUR
69
NECATİ TOSUNER
KAMYON
ORÇUN ÇITIR
70
OĞUZ ATAY
DEMİRYOLU HİKAYECİLERİ-BİR RÜYA
MEHMET ATAY
71
PINAR KÜR
DÜŞMAN (UYUMAK)
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
72
FERİT EDGÜ
DÖNÜŞ
SUNGUN BABACAN
73
DEMİR ÖZLÜ
CRİSTİNA NİLSSON’U ARAMAK
YEKTA KOPAN
74
NEDİM GÜRSEL
DÖNÜŞ
HAKAN ATEŞ
75
TEZER ÖZLÜ
MOTORCU İBRAHİM’İN BAHÇELİ EVLERİ
MELTEM ÖZLEVENT
76
BURHAN GÜNEL
SİESTA
ŞENAY GÜRLER
77
ORHAN DURU
BİR YER VAR BİLİYORUM
TUGAY ERVERDİ
78
NAZLI ERAY
MONTE KRİSTO
MÜDRİKE COŞANSU
79
NAİM TİRALI
YİRMİ BEŞ KURUŞA AMERİKA
MUTLU GÜNEY
80
NECATİ GÜNGÖR
TÜRKÜ GETİREN KUŞLAR
MERT TURAK
81
İNCİ ARAL
KAPI
GÜLEN KARAMAN
82
TOMRİS UYAR
DİKKAT! KIRILACAK EŞYA
HAKAN VANLI
83
LEYLA RUHAN OKYAY
GEYİKLİ ORMAN
TÜLAY BURSA
84
MUZAFFER İZGÜ
TELEFON MÜDÜRLÜĞÜ
GÖKSENİN GÖKSEL
85
MIGIRDİÇ MARGOSYAN
ŞİŞLİ’DE YAĞMUR
ORÇUN ÇITIR
86
CEMİL KAVRUKÇU
KUZEYDEKİ KUM KOSTERLERİ
HAKAN VANLI
87
FERİDE ÇİÇEKOĞLU
KİMİNİ ŞAHİN TIRMALAR
FİGEN EVREN
88
ÜLKÜ TAMER
MACI HÜSEYİN
BOĞAÇHAN SÖZMEN
89
AYSEL ÖZAKIN
BERLİN’DE Mİ YAŞLANACAĞIM?
SERAY GÖZLER
90
HÜSEYİN SU
GERİDE KALDI GÖNLÜN
ORÇUN ÇITIR-ASLI YILMAZ-SİNAN DİVRİK
91
RASİM ÖZDENÖREN
BEBEK VE ÇIĞLIK VE KADIN
ALİYE UZUNATAĞAN
92
FEYZA HEPÇİLİNGİRLER
GEL BİRLİKTE
SİNAN DİVRİK
93
ERENDİZ ATASÜ
MADAM BUTTERFLY ÖLMEYİ REDDEDERSE…
HALE KOCABAŞ- SUNA SUNER-
TUGAY ERVERDİ
94
MEHMET GÜRELİ
ALOPE’NİN ODASI
LEVENT ÜZÜMCÜ
95
MAHİR ÖZTAŞ
RUHUN KARANLIK YANLARI
ADNAN ACAR
96
HULKİ AKTUNÇ
LODOS YAĞMURU
CELAL KADRİ KINOĞLU
97
SELİM İLERİ
MÜSAMERE
OYA KÜÇÜMEN
98
DEMİRTAŞ CEYHUN
BABAM VE OĞLUM
ATİLLA ŞENDİL
99
NEVRA BUCAK
KONTES NATALYA
FUNDA OSKAY
100
MUSTAFA KUTLU
TARİHİN ÇÖP SEPETİ
SİNAN DİVRİK
SESLİ EDEBİYAT CİLT 2
YAZAN
ESER
SESLENDİREN
1
AYŞE SARISAYIN
GÖKYÜZÜ MASALLARI
MERAL ERBİL
2
TOPRAK IŞIK
KAPICI
UĞUR TAŞDEMİR
3
ELİF ÇINAR
PASLI ÇİVİ
FULYA ŞİRİN
4
KARİN KARAKAŞLI
SON BİR BAHAR
KÖKSAL ENGÜR
5
SİBEL K. TÜRKER
PARMAKUÇLARI
HAKKI ERGÖK
6
SELMA FINDIKLI
KUŞ KANADI KALEM OLSA
TÜLAY BURSA
7
BİRGÜL OĞUZ
UZAK
GÖKSENİN GÖKSEL-ASLI YILMAZ- BURAK DAVUTOĞLU-
8
HÜZEYME YEŞİM KOÇAK
HAYRİYE’NİN DÜĞÜNÜ
BEDİA ENER
9
ATİLLA ŞENKON
ÜZGÜNÜM ÇEHOV
ALİ GÜL
10
MÜNİRE DANİŞ
ESKİ SAKLI BİR HATIRA
SEMA AYBARS
11
AYLİN SÜER
BOLERO
ASLI YILMAZ
12
MURAT GÜLSOY
KAYIP EŞYALAR BÜROSU
KÜRŞAT ALNIAÇIK
13
SUZAN SAMANCI
BİR BAŞKA GÖÇ
AYŞEGÜL DEVRİM
14
HAŞMET BABAOĞLU
RÜYALARINI VER BANA
SUNGUN BABACAN
15
FATMA K. BARBAROSOĞLU
BAHAR TEMİZLİĞİ
RÜÇHAN ÇALIŞKUR - HARUN CAN
16
SEZGİN KAYMAZ
HAYAT DEVAM EDİYOR
ŞENAY GÜRLER
17
ONUR CAYMAZ
VEDA VAPURLARI
TOPRAK SERGEN
18
GAYE BORALIOĞLU
JAPON İCADI
SUZAN ACUN
19
SİBEL ERARSLAN
SÜMBÜL İLE İSMAİL
GÜLEN KARAMAN- YEŞİM CEREN BOZOĞLU - SALİH UZUNER -
20
SÜHEYLA ACAR
BİR ÇOCUĞA GERÇEK
SÜREYYA GÜZEL -SELMA YEŞİLBAĞ
21
ÖZCAN KARABULUT
İLK AKŞAM
SUNGUN BABACAN - PERİZAD ŞANLI
22
CEM MUMCU
KEDİ,KAFKA,KURT VE KENDİM
AHMET SARAÇOĞLU
23
AYFER TUNÇ
SAKLI
KÜRŞAT ALNIAÇIK
24
JAKLİN ÇELİK
HAY ALLAH
MEHPARE ÖZTÜRK
25
SERAY ŞAHİNLER
SORUMLU İLE SORUNLU
AYSUN TOPAR
26
MEHMET GÜNSÜR
CAİQUE
HAKAN VANLI
27
ASLI TOHUMCU
FİT
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
28
A. DİDEM USLU
MELAHAT HANIM VE KEDİSİ
FİGEN EVREN
29
KADRİ ÖZTOPÇU
BIRAKILMIŞ EYLÜL
ATİLLA ŞENDİL
30
ZAFER DORUK
AY IŞIĞININ BİLİR KİŞİLİĞİ
BARIŞ ÖZGENÇ
31
CEMAL ŞAKAR
SAATLİ MAARİF TAKVİMİ
YETKİN DİKİNCİLER
32
MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU
TOPAÇ
LEVENT ÜZÜMCÜ
33
MAHMUT GÜNDÜZ ÖĞÜT
KÖR NOKTA BULUCUSU
ADNAN ACAR
34
BUKET UZUNER
ÖNCEKİ VE SONRAKİ KADIN
ÖZDEN AYYILDIZ
35
YUSUF ERADAM
İĞDE AĞACI
ORHUN ŞEMİN
36
BEHÇET ÇELİK
HEPSİ BİR
CANAN SANAN
37
AHMET ÖNEL
KÖRLER ADASI
RIZA KARAAĞAÇLI
38
CEM UÇAN
ZAMANIMIZ GELECEK
ORÇUN ÇITIR - SUZAN ACUN
39
KENAN BİBERCİ
GÜVEYSİNDEN HALLİCE
ATİLLA ŞENDİL
40
NİLÜFER AÇIKALIN
KÖPÜK SESLERİ
NİLÜFER AÇIKALIN
41
ABDULLAH ATAŞÇI
GÜNEŞ TEKERLEĞİ
ARA AYDIN
42
HATİCE MERYEM
GARDİYANIN KARISI, AYYAŞIN KARISI
FİGEN EVREN - SERAY GÖZLER
43
NECİP TOSUN
HÜZZAM
ATSIZ KARADUMAN
44
FERYAL TİMAÇ
AH BE CANIM!
SÜREYYA GÜZEL
45
SADIK YALSIZUÇANLAR
ALKARISI
HARUN CAN
46
MÜGE İPLİKÇİ
O YAZ HEPİMİZ BİTLENDİK
GÜLEN KARAMAN
47
CEM ATBAŞOĞLU
HAVADAN SUDAN
UĞUR TAŞDEMİR
48
YEŞİM EYÜBOĞLU
KİRAZ AĞACINA BAKAN EV
YEŞİM EYÜBOĞLU
49
BAŞAR BAŞARIR
SANKİ BÜTÜN DÜNYA BUNA BAĞLIMIŞ GİBİ
YETKİN DİKİNCİLER
50
YEKTA KOPAN
KEŞKE KAHVEYİ ŞEKERSİZ İÇMEYİ BAŞARABİLSEYDİM
ÖZDEN AYYILDIZ
51
AHMET BÜKE
KANATLARI GÜMÜŞ
ERCAN DEMİREL
52
MEHMET TAŞDEMİR
NORA
NEZİH ALATAŞ
53
SELÇUK ORHAN
AYI
TOPRAK SERGEN
54
ÖZEN YULA
BİR GÜZ SAKİN
CANAN SANAN
55
HAKAN ŞENOCAK
MUHTEŞEM ALİ BEY’İN GÖZLÜĞÜ
BOĞAÇHAN SÖZMEN
56
NİHAN KAYA
İNECEK UÇAKLAR
MÜDRİKE COŞANSU
57
NALAN BARBAROSOĞLU
AYAK SESİ
BEDİA ENER
58
AHMET ÜMİT
AGATHA’NIN ANAHTARI
HAKAN ATEŞ - ATSIZ KARADUMAN
59
AKIN SEVİNÇ
ILIK
AHMET SARAÇOĞLU
60
YAVUZ EKİNCİ
EŞİKTEKİ HAYATLAR
RIZA KARAAĞAÇLI
61
UĞUR ÖZAKINCI
ONBİRİNCİ GECE
ALİ GÜL
62
YÜCEL BALKU
TAŞIN TERİ
KÖKSAL ENGÜR
63
HALİDE EŞBER
GAVUR
SİNAN DİVRİK
64
MARIO LEVI
MÖSYÖ MOİZ’İ BEN ÖLDÜRMEDİM
ERCAN DEMİREL
65
JALE SANCAK
KUŞ EVİ
HAKAN VANLI-SUNA SUNER
66
GÜRSEL KORAT
D VE T
ENDER YİĞİT
67
FATİH ÖZGÜVEN
DOĞUM
TOMRİS İNCER
68
RAMAZAN DİKMEN
GERİYE KALAN
NEZİH ALATAŞ
69
YILDIZ RAMAZANOĞLU
OMEGA
MAHMUT GÖKGÖZ
70
FARUK DUMAN
TARÇIN VE TESPİH
BAHRİ AYDIN
71
MENEKŞE TOPRAK
PARK
DENİZ YÜCE BAŞARIR
72
MURAT YALÇIN
KONUŞMASAK DA OLUR
ORÇUN ÇITIR-SİNAN DİVRİK
73
ZEYNEP ALİYE
TAŞLAR VE DÜŞLER
MUNİS DÜŞENKALKAR
74
REHA MAĞDEN
CEMİLE
HAKKI ERGÖK
75
ERTUĞ UÇAR
UYKULAR
MÜDRİKE COŞANSU
76
MEHMET AÇAR
MALİKHANE
ADNAN ACAR
77
ŞEBNEM İŞİGÜZEL
PLAJDA
PERİZAD ŞANLI
78
DOĞAN YARICI
SURET
HARUN CAN
79
SEMA KAYGUSUZ
ÇALINTI YÜREKLER
MAHMUT GÖKGÖZ
80
FİGEN ALKAÇ
FENALIĞI AZ YABANCI
SERAY GÖZLER
81
PINAR AYMAZ
KÜÇÜK BİR DİPLOMA TÖRENİ
SUNA SUNER
82
FARUK ULAY
MİYOP ALIŞKANLIKLAR KÖR ZEVKLER
GÖKSENİN GÖKSEL
83
TÜRKER ARMANER
BÜYÜCÜ
RÜÇHAN ÇALIŞKUR
84
NEŞE CEHİZ
MÖNÜ
YEŞİM CEREN BOZOĞLU
85
TEMEL KARATAŞ
YOL AĞRISI
SİNAN DİVRİK
86
CİHAN AKTAŞ
ANNEM 30 YAŞINDA
ŞENAY GÜRLER
87
TARKAN BARLAS
SAPLANTI
ORÇUN ÇITIR
88
ÖZGE HATUNOĞLU
İÇİMDE YOKUM
SÜREYYA GÜZEL
89
GÖNÜL KIVILCIM
KASABA VE YALANLAR
SELMA YEŞİLBAĞ
90
JAN DEVRİM
BERBER İHSAN AMCA’NIN BERBERLİĞİ
SALİH UZUNER
91
AYŞE KİLİMCİ
ÇÖPKIRAN
AYŞEGÜL DEVRİM
92
KÖKSAL ALVER
SU SAZIMA BİR DÜZEN VER
BOĞAÇHAN SÖZMEN
93
FERİDUN ANDAÇ
GÖNLÜMÜN YİTİK YURDUNDA
LEVENT ÜZÜMCÜ
94
ALPER AKÇAM
BİR DÜŞÜŞÜN DÜŞÜNDÜRÜŞÜ
TOMRİS İNCER-GÖKSENİN GÖKSEL
95
ETHEM BARAN
İŞLENGİ
BARIŞ ÖZGENÇ
96
CEM AKAŞ
DOSTUMUZ BAĞIŞLANMAZ BİR SUÇ İŞLEDİ
ARDA AYDIN
97
HAKAN İŞCEN
SALACAK’TA OKAZYON
MUNİS DÜŞENKALKAR
98
ALİ TEOMAN
SONUNCU KİTAP
BAHRİ AYDIN
99
ÖMER AYHAN
ÇÜRÜME
SEMA AYBARS
100
MURAT TUNCEL
SON ÖYKÜ
KUDRET DİZDAR
YORUMLAR