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DenizKültür 'Öyküler SES'leniyor' serisini ücretsiz erişime açtı

DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com'a taşıyarak kitapseverlerin ücretsiz erişimine açtı.

DenizKültür 'Öyküler SES'leniyor' serisini ücertsiz erişime açtı

DenizBank’ın kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini yürüten iştiraki DenizKültür, hikaye anlatıcılığının Türkiye'deki gelişimini belgeleyen, 42 CD’den oluşan sesli edebiyat eserlerini dijital kanallarına taşıyarak ücretsiz erişime açtı. İlki 2007, ikincisi 2009 yılında hazırlanan ‘Öyküler ‘SES’leniyor’ çalışması, Türk edebiyatına önemli eserler kazandırmış yazarlara ait 200 öykünün; usta tiyatro oyuncuları ve seslendirme sanatçıları tarafından anlatılmasıyla hayat bulan bir Sesli Öykü Antolojisi özelliği taşıyor.
Her biri, özgün bestelenmiş müzikler ve ses tasarımları eşliğinde anlatılan öykülerden oluşan antolojide, 100 eser 1844–1952 yılları arasında doğan, diğer 100 eser ise 1952 sonrası doğmuş yazarlarımıza ait.

DenizBank YouTube kanalında ve www.oykulersesleniyor.com adresinde edebiyatseverlerle buluşan sesli öyküler arasında; Cüneyt Türel’in seslendirdiği Dede Korkut’a ait Deli Dumrul, Müşfik Kenter’in seslendirdiği Sabahattin Ali’ye ait Hanende Melek, Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği Aziz Nesin’e ait Kambur Sabri’nin Radyosu, Sema Aybars’ın seslendirdiği Münire Danış’a ait Eski Saklı Bir Hatıra, Yetkin Dikinciler’in seslendirdiği Başar Başarır’a ait Sanki Bütün Dünya Buna Bağlıymış Gibi, Tülay Bursa’nın seslendirdiği Selma Fındıklı’ya ait Kuş Kanadı Kalem Olsa, Hakan Ateş’in seslendirdiği Nedim Gürsel’e ait Dönüş ve daha onlarcası yer alıyor.

“Başlı başına sanat hazinesi olan projenin herkese ulaşmasını arzu ediyoruz”

DenizBank Genel M&uuml;d&uuml;r&uuml; Hakan Ateş
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş

13 yıl önce mevcut kültür sanat ürünlerinden farklı olan, içeriği ve kapsamı ile kalıcı bir çalışma için yola koyulduklarını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, dijital kanalların sunduğu imkanlar ile öyküleri, ilgi duyan herkesle buluşturmak amacında olduklarını belirtti. Ateş sözlerini şöyle sürdürdü; “Kültür ve sanat ile gönül bağımız kurulduğumuz ilk döneme dayanıyor. Çünkü hayata iz bırakmanın yolunun, kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz. DenizKültür, seçkin öykülerimizin ve hikaye anlatıcılığının dijital ortamda milyonlar için erişilebilir olması için önemli bir inisiyatif aldı. Bu özel çalışmayı dijital platforma taşıyarak etki alanını genişletmeyi, Türk edebiyatının lezzetine çok daha fazla insanımızın varmasını arzu ediyoruz. DenizBank olarak, türünün ilk örneği olan projemiz ile değerli üstatlarımızın isimlerinin nesiller boyu anılmasına ve elbette edebiyata ilginin artmasına biraz da olsa katkı yapabilirsek, ne mutlu bize”.

Birbirinden zengin içeriğe sahip hikayeleri dinlemek için DenizBank Youtube sayfalarına buradan ulaşılabilir. Öyküler ayrıca www.oykulersesleniyor.com adresinden de dinlenebilir.

 

SESLİ EDEBİYAT CİLT 1

 

YAZAN

ESER

SESLENDİREN

1

DEDE KORKUT

DELİ DUMRUL

CÜNEYT TÜREL

2

HÜSEYİN RAHMİ GÜLPINAR

KEDİ YÜZÜNDEN

AYŞEGÜL DEVRİM

3

ÖMER SEYFETTİN

PEMBE İNCİLİ KAFTAN

RÜŞTÜ ASYALI

4

FAİK SAİT ABASIYANIK

PLAJDAKİ AYNA

HAKAN VANLI- GÜLEN KARAMAN-

MERT TURAK

5

MEHMET RAUF

İLK PEKİ

KÜRŞAT ALNIAÇIK

6

SABAHATTİN ALİ

HANENDE MELEK

MÜŞFİK KENTER

7

SUAT DERVİŞ

AVDET

MEHPARE ÖZLÜK

8

KEMAL TAHİR

BOZGUN

MEHMET ATAY

9

SADRİ ERTEM

ÇAMURDAN KÖFTELER

OYA KÜÇÜMEN

10

ZİYA OSMAN SABA

MESUT İNSANLAR FOTOĞRAFHANESİ

SEZAİ AYDIN

11

HALDUN TANER

SANCHO’NUN SABAH YÜRÜYÜŞÜ

RÜŞTÜ ASYALI

12

YUSUF ATILGAN

ÇIKILMAYAN

SUNGUN BABACAN

13

ORHAN KEMAL

ÇİKOLATA

MAZLUM KİPER- SÜREYYA GÜZEL-

FİGEN EVREN- LEVENT SÜLÜN

14

AHMET MİTHAT

İSTANBUL’DA DON KİŞOT

YETKİN DİKİNCİLER

15

AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU

BİR MENEKŞENİN SERGÜZEŞTİ

ATSIZ KARADUMAN

16

YAŞAR KEMAL

BEYAZ PANTOLON

KÖKSAL ENGÜR

17

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL

KISMET KUŞU

MÜDRİKE COŞANSU

18

SAMİPAŞAZADE SEZAİ

PANDOMİMA

ERCAN DEMİRAL

19

NAHİT SIRRI ÖRİK

YADİGAR RESİM

ASLI YILMAZ

20

İLHAN TARUS

ÇOCUKLUĞUMUZ

YETKİN DİKİNCİLER

21

HALİT ZİYA UŞAKLIGİL

FERHUNDE KALFA

ALİYE UZUNATAĞAN

22

KEMAL BİLBAŞAR

KAYMAKLI TAVUK GÖĞSÜ

ARDA AYDIN

23

HALİDE EDİP ADIVAR

KUBBEDE KALAN HOŞ SADA

MAZLUM KİPER-LEVENT SÜLÜN-

OĞUZ TOYDEMİR

24

MAHMUT YESARİ

YAŞAMAK KAYGISI

BOĞAÇHAN SÖZMEN

25

AHYAN BOZFIRAT

ESKİ ARKADAŞ

SİNAN DİVRİK

26

ORHAN VELİ KANIK

İŞSİZLİK

MÜŞFİK KENTER

27

MEHMET SEYDA

YANGIN

AYŞEGÜL DEVRİM

28

CİHAT BURAK

CERAİM KAYDI

ORÇUN ÇITIR

29

CAHİT SITKI TARANCI

ABBAS

KÜRŞAT ALNIAÇIK

30

REŞAT NURİ GÜLTEKİN

KİRAZLAR

MAZLUM KİPER

31

AZİZ NESİN

KAMBUR SABRİ’NİN RADYOSU

RÜŞTÜ ASYALI

32

FAİK BAYSAL

LEKE

ELİF BAYSAL

33

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU

ONDÖRT YAŞINDA BİR ADAM

BOĞAÇHAN SÖZMEN

34

BEKİR SITKI KUNT

MÜHÜR

ALİ ERSİN YENAR

35

HALİKARNAS BALIKÇISI

TÜNEK AHMET

HAKAN MERİÇLİLER

36

NEZİHE MERİÇ

KEKLİK TÜRKÜSÜ

TÜLAY BURSA

37

KENAN HULUSİ KORAY

SAZLIK

ATİLLA ŞENDİL

38

FEYYAZ KAYACAN

LÜTFİYE ABLA’NIN UNUTTUKLARI

MAHMUT GÖKGÖZ- SEMA AYBARS-

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

39

MUZAFFER HACIHASANOĞLU

YANLIŞ

OĞUZ TOYDEMİR

40

FAHRİ CELALETTİN GÖKTULGA

SOYGUN

ADNAN ACAR

41

SABAHATTİN KUDRET AKSAL

SAATLER

KÖKSAL ENGÜR

42

SELÇUK BARAN

KAVAK DÖLÜ

FUNDA OSKAY

43

OKTAY AKBAL

FALLARDAKİ ERKEK

YEKTA KOPAN

44

UMRAN NAFİZYİĞİTER

SÜSLEN BERBERİ

ARDA AYDIN

45

ŞÜKRAN KURDAKUL

CİCİ BABA

SİNAN DİVRİK

46

TAHSİN YÜCEL

ÜŞÜMEK

RÜÇHAN ÇALIŞKUR

47

ZEYYAT SELİMOĞLU

BETON’UN DİBİ BETON

ERCAN DEMİREL

48

VÜSAT O. BENER

HAVVA

SÜREYYA GÜZEL

49

TARIK BUĞRA

SÖZ ALMA... FAKAT KİMDEN?

HAKKI ERGÖK

50

MEHMET BAŞARAN

KALIN MAVİ SES

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

51

ADALET AĞAOĞLU

KARANFİLSİZ

LEVENT ÜZÜMCÜ

52

TARIK DURSUN K.

BAĞRI YANIK ÖMER İLE GÜZEL ZEYNEP

AHMET MÜMTAZ TAYLAN

53

SEVİM BURAK

SEDEF KAKMALI EV

SUNA SUNER

54

ERDAL ÖZ

MASA

ERCAN DEMİREL

55

SAMİM KOCAGÖZ

KOCA ÖKÜZÜN ÖLÜMÜ

MAHMUT GÖKGÖZ

56

FAKİR BAYKURT

KALEKALE

CELAL KADRİ KINOĞLU

57

BİLGE KARASU

ŞARKISIZ GECELERİN İLKİ

HAKKI ERGÖK

58

OSMAN CEMAL KAYGILI

KIRKINDAN SONRA SAZ ÇALINIR MI?

MAHMUT GÖKGÖZ

59

SEVGİ SOYSAL

CELLAT FUSCHS KENT HALKINA NASIL KARIŞTI?

KAYA AKARSU

60

ADNAN ÖZYALÇINER

ALT UCU

HAKAN MERİÇLİLER

61

BEHİÇ DUYGULU

BABA-KIZ

SERAY GÖZLER-BESTE KİPER-MAZLUM KİPER-
YEŞİM C. BOZOĞLU- AYŞEGÜL DEVRİM- KÖKSAL ENGÜR- ASLI YILMAZ-

ALİYE UZUNATAĞAN

62

ERHAN BENER

ESKİ KARELER

KAYA AKARSU

63

LEYLA ERBİL

İNCİK BONCUK

ARZU TOYDEMİR

64

TALİP APAYDIN

HALAMIN DAMADI

HAKAN MERİÇLİLER

65

OSMAN ŞAHİN

BOZKIRDA VİVALDİ

ORHUN ŞEMİN

66

FÜRUZAN

TAŞRALI

SÜREYYA GÜZEL-SEMA AYBARS-

MAZLUM KİPER-ASLI YILMAZ

67

MUZAFFER BUYRUKÇU

DÜNYADA BİR AKŞAM ÜSTÜ

SEZAİ AYDIN

68

ONAT KUTLAR

KÜL KUŞLARI

RÜÇHAN ÇALIŞKUR

69

NECATİ TOSUNER

KAMYON

ORÇUN ÇITIR

70

OĞUZ ATAY

DEMİRYOLU HİKAYECİLERİ-BİR RÜYA

MEHMET ATAY

71

PINAR KÜR

DÜŞMAN (UYUMAK)

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

72

FERİT EDGÜ

DÖNÜŞ

SUNGUN BABACAN

73

DEMİR ÖZLÜ

CRİSTİNA NİLSSON’U ARAMAK

YEKTA KOPAN

74

NEDİM GÜRSEL

DÖNÜŞ

HAKAN ATEŞ

75

TEZER ÖZLÜ

MOTORCU İBRAHİM’İN BAHÇELİ EVLERİ

MELTEM ÖZLEVENT

76

BURHAN GÜNEL

SİESTA

ŞENAY GÜRLER

77

ORHAN DURU

BİR YER VAR BİLİYORUM

TUGAY ERVERDİ

78

NAZLI ERAY

MONTE KRİSTO

MÜDRİKE COŞANSU

79

NAİM TİRALI

YİRMİ BEŞ KURUŞA AMERİKA

MUTLU GÜNEY

80

NECATİ GÜNGÖR

TÜRKÜ GETİREN KUŞLAR

MERT TURAK

81

İNCİ ARAL

KAPI

GÜLEN KARAMAN

82

TOMRİS UYAR

DİKKAT! KIRILACAK EŞYA

HAKAN VANLI

83

LEYLA RUHAN OKYAY

GEYİKLİ ORMAN

TÜLAY BURSA

84

MUZAFFER İZGÜ

TELEFON MÜDÜRLÜĞÜ

GÖKSENİN GÖKSEL

85

MIGIRDİÇ MARGOSYAN

ŞİŞLİ’DE YAĞMUR

ORÇUN ÇITIR

86

CEMİL KAVRUKÇU

KUZEYDEKİ KUM KOSTERLERİ

HAKAN VANLI

87

FERİDE ÇİÇEKOĞLU

KİMİNİ ŞAHİN TIRMALAR

FİGEN EVREN

88

ÜLKÜ TAMER

MACI HÜSEYİN

BOĞAÇHAN SÖZMEN

89

AYSEL ÖZAKIN

BERLİN’DE Mİ YAŞLANACAĞIM?

SERAY GÖZLER

90

HÜSEYİN SU

GERİDE KALDI GÖNLÜN

ORÇUN ÇITIR-ASLI YILMAZ-SİNAN DİVRİK

91

RASİM ÖZDENÖREN

BEBEK VE ÇIĞLIK VE KADIN

ALİYE UZUNATAĞAN

92

FEYZA HEPÇİLİNGİRLER

GEL BİRLİKTE

SİNAN DİVRİK

93

ERENDİZ ATASÜ

MADAM BUTTERFLY ÖLMEYİ REDDEDERSE…

HALE KOCABAŞ- SUNA SUNER-

TUGAY ERVERDİ

94

MEHMET GÜRELİ

ALOPE’NİN ODASI

LEVENT ÜZÜMCÜ

95

MAHİR ÖZTAŞ

RUHUN KARANLIK YANLARI

ADNAN ACAR

96

HULKİ AKTUNÇ

LODOS YAĞMURU

CELAL KADRİ KINOĞLU

97

SELİM İLERİ

MÜSAMERE

OYA KÜÇÜMEN

98

DEMİRTAŞ CEYHUN

BABAM VE OĞLUM

ATİLLA ŞENDİL

99

NEVRA BUCAK

KONTES NATALYA

FUNDA OSKAY

100

MUSTAFA KUTLU

TARİHİN ÇÖP SEPETİ

SİNAN DİVRİK

 

SESLİ EDEBİYAT CİLT 2

 

YAZAN

ESER

SESLENDİREN

1

AYŞE SARISAYIN

GÖKYÜZÜ MASALLARI

MERAL ERBİL

2

TOPRAK IŞIK

KAPICI

UĞUR TAŞDEMİR

3

ELİF ÇINAR

PASLI ÇİVİ

FULYA ŞİRİN

4

KARİN KARAKAŞLI

SON BİR BAHAR

KÖKSAL ENGÜR

5

SİBEL K. TÜRKER

PARMAKUÇLARI

HAKKI ERGÖK

6

SELMA FINDIKLI

KUŞ KANADI KALEM OLSA

TÜLAY BURSA

7

BİRGÜL OĞUZ

UZAK

GÖKSENİN GÖKSEL-ASLI YILMAZ- BURAK DAVUTOĞLU-
SİNAN DİVRİK-ORÇUN ÇITIR

8

HÜZEYME YEŞİM KOÇAK

HAYRİYE’NİN DÜĞÜNÜ

BEDİA ENER

9

ATİLLA ŞENKON

ÜZGÜNÜM ÇEHOV

ALİ GÜL

10

MÜNİRE DANİŞ

ESKİ SAKLI BİR HATIRA

SEMA AYBARS

11

AYLİN SÜER

BOLERO

ASLI YILMAZ

12

MURAT GÜLSOY

KAYIP EŞYALAR BÜROSU

KÜRŞAT ALNIAÇIK

13

SUZAN SAMANCI

BİR BAŞKA GÖÇ

AYŞEGÜL DEVRİM

14

HAŞMET BABAOĞLU

RÜYALARINI VER BANA

SUNGUN BABACAN

15

FATMA K. BARBAROSOĞLU

BAHAR TEMİZLİĞİ

RÜÇHAN ÇALIŞKUR - HARUN CAN

16

SEZGİN KAYMAZ

HAYAT DEVAM EDİYOR

ŞENAY GÜRLER

17

ONUR CAYMAZ

VEDA VAPURLARI

TOPRAK SERGEN

18

GAYE BORALIOĞLU

JAPON İCADI

SUZAN ACUN

19

SİBEL ERARSLAN

SÜMBÜL İLE İSMAİL

GÜLEN KARAMAN- YEŞİM CEREN BOZOĞLU - SALİH UZUNER -
FİGEN EVREN -MEHPARE ÖZLÜK

20

SÜHEYLA ACAR

BİR ÇOCUĞA GERÇEK

SÜREYYA GÜZEL -SELMA YEŞİLBAĞ

21

ÖZCAN KARABULUT

İLK AKŞAM

SUNGUN BABACAN - PERİZAD ŞANLI

22

CEM MUMCU

KEDİ,KAFKA,KURT VE KENDİM

AHMET SARAÇOĞLU

23

AYFER TUNÇ

SAKLI

KÜRŞAT ALNIAÇIK

24

JAKLİN ÇELİK

HAY ALLAH

MEHPARE ÖZTÜRK

25

SERAY ŞAHİNLER

SORUMLU İLE SORUNLU

AYSUN TOPAR

26

MEHMET GÜNSÜR

CAİQUE

HAKAN VANLI

27

ASLI TOHUMCU

FİT

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

28

A. DİDEM USLU

MELAHAT HANIM VE KEDİSİ

FİGEN EVREN

29

KADRİ ÖZTOPÇU

BIRAKILMIŞ EYLÜL

ATİLLA ŞENDİL

30

ZAFER DORUK

AY IŞIĞININ BİLİR KİŞİLİĞİ

BARIŞ ÖZGENÇ

31

CEMAL ŞAKAR

SAATLİ MAARİF TAKVİMİ

YETKİN DİKİNCİLER

32

MEHMET ZAMAN SAÇLIOĞLU

TOPAÇ

LEVENT ÜZÜMCÜ

33

MAHMUT GÜNDÜZ ÖĞÜT

KÖR NOKTA BULUCUSU

ADNAN ACAR

34

BUKET UZUNER

ÖNCEKİ VE SONRAKİ KADIN

ÖZDEN AYYILDIZ

35

YUSUF ERADAM

İĞDE AĞACI

ORHUN ŞEMİN

36

BEHÇET ÇELİK

HEPSİ BİR

CANAN SANAN

37

AHMET ÖNEL

KÖRLER ADASI

RIZA KARAAĞAÇLI

38

CEM UÇAN

ZAMANIMIZ GELECEK

ORÇUN ÇITIR - SUZAN ACUN

39

KENAN BİBERCİ

GÜVEYSİNDEN HALLİCE

ATİLLA ŞENDİL

40

NİLÜFER AÇIKALIN

KÖPÜK SESLERİ

NİLÜFER AÇIKALIN

41

ABDULLAH ATAŞÇI

GÜNEŞ TEKERLEĞİ

ARA AYDIN

42

HATİCE MERYEM

GARDİYANIN KARISI, AYYAŞIN KARISI

FİGEN EVREN - SERAY GÖZLER

43

NECİP TOSUN

HÜZZAM

ATSIZ KARADUMAN

44

FERYAL TİMAÇ

AH BE CANIM!

SÜREYYA GÜZEL

45

SADIK YALSIZUÇANLAR

ALKARISI

HARUN CAN

46

MÜGE İPLİKÇİ

O YAZ HEPİMİZ BİTLENDİK

GÜLEN KARAMAN

47

CEM ATBAŞOĞLU

HAVADAN SUDAN

UĞUR TAŞDEMİR

48

YEŞİM EYÜBOĞLU

KİRAZ AĞACINA BAKAN EV

YEŞİM EYÜBOĞLU

49

BAŞAR BAŞARIR

SANKİ BÜTÜN DÜNYA BUNA BAĞLIMIŞ GİBİ

YETKİN DİKİNCİLER

50

YEKTA KOPAN

KEŞKE KAHVEYİ ŞEKERSİZ İÇMEYİ BAŞARABİLSEYDİM

ÖZDEN AYYILDIZ

51

AHMET BÜKE

KANATLARI GÜMÜŞ

ERCAN DEMİREL

52

MEHMET TAŞDEMİR

NORA

NEZİH ALATAŞ

53

SELÇUK ORHAN

AYI

TOPRAK SERGEN

54

ÖZEN YULA

BİR GÜZ SAKİN

CANAN SANAN

55

HAKAN ŞENOCAK

MUHTEŞEM ALİ BEY’İN GÖZLÜĞÜ

BOĞAÇHAN SÖZMEN

56

NİHAN KAYA

İNECEK UÇAKLAR

MÜDRİKE COŞANSU

57

NALAN BARBAROSOĞLU

AYAK SESİ

BEDİA ENER

58

AHMET ÜMİT

AGATHA’NIN ANAHTARI

HAKAN ATEŞ - ATSIZ KARADUMAN

59

AKIN SEVİNÇ

ILIK

AHMET SARAÇOĞLU

60

YAVUZ EKİNCİ

EŞİKTEKİ HAYATLAR

RIZA KARAAĞAÇLI

61

UĞUR ÖZAKINCI

ONBİRİNCİ GECE

ALİ GÜL

62

YÜCEL BALKU

TAŞIN TERİ

KÖKSAL ENGÜR

63

HALİDE EŞBER

GAVUR

SİNAN DİVRİK

64

MARIO LEVI

MÖSYÖ MOİZ’İ BEN ÖLDÜRMEDİM

ERCAN DEMİREL

65

JALE SANCAK

KUŞ EVİ

HAKAN VANLI-SUNA SUNER

66

GÜRSEL KORAT

D VE T

ENDER YİĞİT

67

FATİH ÖZGÜVEN

DOĞUM

TOMRİS İNCER

68

RAMAZAN DİKMEN

GERİYE KALAN

NEZİH ALATAŞ

69

YILDIZ RAMAZANOĞLU

OMEGA

MAHMUT GÖKGÖZ

70

FARUK DUMAN

TARÇIN VE TESPİH

BAHRİ AYDIN

71

MENEKŞE TOPRAK

PARK

DENİZ YÜCE BAŞARIR

72

MURAT YALÇIN

KONUŞMASAK DA OLUR

ORÇUN ÇITIR-SİNAN DİVRİK

73

ZEYNEP ALİYE

TAŞLAR VE DÜŞLER

MUNİS DÜŞENKALKAR

74

REHA MAĞDEN

CEMİLE

HAKKI ERGÖK

75

ERTUĞ UÇAR

UYKULAR

MÜDRİKE COŞANSU

76

MEHMET AÇAR

MALİKHANE

ADNAN ACAR

77

ŞEBNEM İŞİGÜZEL

PLAJDA

PERİZAD ŞANLI

78

DOĞAN YARICI

SURET

HARUN CAN

79

SEMA KAYGUSUZ

ÇALINTI YÜREKLER

MAHMUT GÖKGÖZ

80

FİGEN ALKAÇ

FENALIĞI AZ YABANCI

SERAY GÖZLER

81

PINAR AYMAZ

KÜÇÜK BİR DİPLOMA TÖRENİ

SUNA SUNER

82

FARUK ULAY

MİYOP ALIŞKANLIKLAR KÖR ZEVKLER

GÖKSENİN GÖKSEL

83

TÜRKER ARMANER

BÜYÜCÜ

RÜÇHAN ÇALIŞKUR

84

NEŞE CEHİZ

MÖNÜ

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

85

TEMEL KARATAŞ

YOL AĞRISI

SİNAN DİVRİK

86

CİHAN AKTAŞ

ANNEM 30 YAŞINDA

ŞENAY GÜRLER

87

TARKAN BARLAS

SAPLANTI

ORÇUN ÇITIR

88

ÖZGE HATUNOĞLU

İÇİMDE YOKUM

SÜREYYA GÜZEL

89

GÖNÜL KIVILCIM

KASABA VE YALANLAR

SELMA YEŞİLBAĞ

90

JAN DEVRİM

BERBER İHSAN AMCA’NIN BERBERLİĞİ

SALİH UZUNER

91

AYŞE KİLİMCİ

ÇÖPKIRAN

AYŞEGÜL DEVRİM

92

KÖKSAL ALVER

SU SAZIMA BİR DÜZEN VER

BOĞAÇHAN SÖZMEN

93

FERİDUN ANDAÇ

GÖNLÜMÜN YİTİK YURDUNDA

LEVENT ÜZÜMCÜ

94

ALPER AKÇAM

BİR DÜŞÜŞÜN DÜŞÜNDÜRÜŞÜ

TOMRİS İNCER-GÖKSENİN GÖKSEL

95

ETHEM BARAN

İŞLENGİ

BARIŞ ÖZGENÇ

96

CEM AKAŞ

DOSTUMUZ BAĞIŞLANMAZ BİR SUÇ İŞLEDİ

ARDA AYDIN

97

HAKAN İŞCEN

SALACAK’TA OKAZYON

MUNİS DÜŞENKALKAR

98

ALİ TEOMAN

SONUNCU KİTAP

BAHRİ AYDIN

99

ÖMER AYHAN

ÇÜRÜME

SEMA AYBARS

100

MURAT TUNCEL

SON ÖYKÜ

KUDRET DİZDAR

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