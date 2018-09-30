SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Denizli
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çakmakla oynayan 4 yaşındaki ikizler evin yanmasına neden oldu. Çıkan yangında çocuklardan biri yanarak ölürken, diğeri ağır yaralandı. Yangında ölen çocuğun cesedi saklanmak istediği ranzanın altında bulundu

30.09.2018 - 17:38 | Güncelleme: İHA

Denizli’de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Çocuklardan biri yanarak feci şekilde can verirken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında ölen çocuğun cesedi saklanmak istediği ranzanın altında bulundu.

İHA'nın haberine göre, olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2390. Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda, iddialara göre anneanneleri Fatma K. ile yaşayan Raziye K.’nın 4 yaşındaki ikiz çocukları Mustafa Emir Ö. ve Sefa Mustafa Ö., yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çakmakla oynamaya başladılar. Çakmakla odada yangın çıkaran çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden anneanne Fatma K., çocuklardan Sefa Mustafa’yı evden çıkarmayı başarırken, Mustafa Emir Ö.’yü ise evde bulamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler, Mustafa Emir Ö.’nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö. ise, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının yaşandığı evin dışarısında meydana gelen hasar ise yangının dehşetini gözler önüne serdi.

ANNE VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Raziye K. ile sinir krizleri geçiren yakınları, yangının çıktığı eve girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, uzun süre aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Minik çocuğun sinir krizi geçiren bir yakınının yere yatıp, “O çocuklar orada kalamaz” diye feryat edip dövünmesi ise yürekleri dağladı. Mustafa Emir Ö.’den geriye anne Raziye K.’nın çocukları ile birlikte çekip sosyal medyaya yüklediği videolar kaldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X