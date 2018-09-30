Denizli’de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu facia ile bitti. Çocuklardan biri yanarak feci şekilde can verirken, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yangında ölen çocuğun cesedi saklanmak istediği ranzanın altında bulundu.

İHA'nın haberine göre, olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi 2390. Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında yaşanan olayda, iddialara göre anneanneleri Fatma K. ile yaşayan Raziye K.’nın 4 yaşındaki ikiz çocukları Mustafa Emir Ö. ve Sefa Mustafa Ö., yakınlarının bir anlık dalgınlığından yararlanarak çakmakla oynamaya başladılar. Çakmakla odada yangın çıkaran çocuklar ardından kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden anneanne Fatma K., çocuklardan Sefa Mustafa’yı evden çıkarmayı başarırken, Mustafa Emir Ö.’yü ise evde bulamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yakınlarının küçük çocuklardan birisinin evde olduğunu söylemesi üzerine evde detaylı inceleme yapan ekipler, Mustafa Emir Ö.’nün cansız bedenini kaldıkları odadaki ranzanın altında buldu. Yangın yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralı olarak kurtarılan ve dumandan etkilendiği öğrenilen Sefa Mustafa Ö. ise, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangının yaşandığı evin dışarısında meydana gelen hasar ise yangının dehşetini gözler önüne serdi.

ANNE VE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangının söndürülmesinin ardından olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizleri geçirdi. Anne Raziye K. ile sinir krizleri geçiren yakınları, yangının çıktığı eve girmek istedi. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, uzun süre aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Minik çocuğun sinir krizi geçiren bir yakınının yere yatıp, “O çocuklar orada kalamaz” diye feryat edip dövünmesi ise yürekleri dağladı. Mustafa Emir Ö.’den geriye anne Raziye K.’nın çocukları ile birlikte çekip sosyal medyaya yüklediği videolar kaldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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