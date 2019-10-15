Kaza, geçtiğimiz 13 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Siteler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut Memiş yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, devriye görevini yapan polis memuru Süleyman Topaloğlu yönetimindeki 20 A 7551 plakalı resmi polis aracına kavşakta sağ yandan çarptı. Kazada polis memurları Yücel Başpınar ve Süleyman Topaloğlu ile otomobilin sürücüsü Memiş yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralılar Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; ağır yaralanan polis memuru Yücel Başpınar, tedavi gördüğü hastanede bu gece saat 23.00 sıralarında şehit oldu.

Şehit polis memuru Yücel Başpınar

Kazanın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü Aykut Memiş ise polis memurunun şehit olmasının ardından bugün tekrar gözaltına alındı. Polis memuru Başpınar'ın görevi başında şehit olması Emniyet Müdürlüğü'nde üzüntü yarattı. Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, hastaneye giderek, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı diledi.