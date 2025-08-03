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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de hafta sonu tatili için gittiği gölette boğuldu | Son dakika haberleri

        Denizli'de hafta sonu tatili için gittiği gölette boğuldu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden eşiyle birlikte hafta sonu tatili için Denizli'nin Buldan ilçesine giden İbrahim Kayaaslan, Dımbazlar Göleti'ne düşerek kayboldu. Ekiplerin 4 saat süren arama çalışmaları sonucu, Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 02:38 Güncelleme: 03.08.2025 - 02:38
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        Hafta sonu tatili için gittiği gölette boğuldu
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        Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne düştükten sonra kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için çalışma yürütüldü.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        AA'nın haberine göre, yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekipleri, Kayaaslan'ın cansız bedenini sudan çıkardı.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti

        Cansız beden, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bölgede bekleyen Kayaaslan'ın yakınları büyük üzüntü yaşadı.

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan İbrahim ve Samime Kayaaslan çifti dün, hafta sonu tatilinde zaman geçirmek amacıyla Dımbazlar Göleti'ne gitmişti.

        İbrahim Kayaaslan, bir süre sonra gölete düşmüş, eşinin çırpındığını fark eden Samime Kayaaslan da onu kurtarmak için suya atlamıştı.

        Çevredeki balıkçılar tarafından sudan çıkarılan kadın, Buldan Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözden kaybolan İbrahim Kayaaslan'ın bulunması için Denizli Büyükşehir Belediyesi su altı arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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