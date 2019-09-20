Alınan bilgiye göre, Denizli'den Ankara yönüne giden Sinan Y. yönetimindeki 32 DB 427 plakalı TIR, çevre yolunda Eskihisar Mahallesi yakınlarında Ramazan Ö'nün kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.

Kontrolden çıkan TIR şarampole devrildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Bu arada sürücü Sinan Y'nin kendi imkanlarıyla terk ettiği TIR, bir süre sonra yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR'daki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralı sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.