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Denizli'de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çivril ilçesinde saatlerdir haber alınamayan 2 çocuk için kayıp ihbarı yapıldı. Ekipler, çocukların en son görüldüğü sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı

Denizli'de kayıp 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı
Denizli'de kayıp 2 çocuk aranıyor
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AA

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı. AA'nın haberine göre; Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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