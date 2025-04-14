Denizli'de miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Acıpayam ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında miras meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şerif Ali Acar evine giderek pompalı av tüfeğiyle geri döndü.

KARDEŞİNİ VE YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ

Bu sırada Şerif Ali Acar, otomobile binerek gitmek isteyen kardeşi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'a (48) tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği çift yere yığılırken, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cenazeleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.