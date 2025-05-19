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        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli'de motosiklet takla attı: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Denizli'de motosiklet takla attı: 2 ölü

        Denizli'nin Çivril ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin yoldan çıkıp, takla atması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 03:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 03:30
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        Denizli'de motosiklet takla attı: 2 ölü
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        Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Denizli-Uşak karayolu Hayvan Pazarı kavşağı yakınında meydana geldi.

        Uşak istikametine giden Ahmet Şahan (23) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karayolundan çıkıp, araziye girerek takla attı. Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ile arkasındaki yolcu Feyza Özdemir (19) savruldu.

        2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri ağır yaralanan Şahan ile Özdemir'i ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        DHA'nın haberine göre; hastanede yapılan müdahaleye rağmen Şahan ve Özdemir, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Denizli
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