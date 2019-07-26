Denizli'den Sarayköy istikametine giden Mahmut Bay yönetimindeki 06 FH 1654 otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında, aynı yöne giden Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Özen idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Burcu Zeybek Özen, Gülsen ve Yaren Bay ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibi tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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