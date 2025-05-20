Denzel Washington'ın kırmızı halıdaki gergin anları

Denzel Washington, Cannes Film Festivali kapsamında dün yapılan 'Highest 2 Lowest' filminin dünya prömiyerine katıldı. 70 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, kırmızı halıda rol arkadaşlarıyla neşeli pozlar verirken, beklenmedik bir anda tartışma içine girdi.

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Denzel Washington, filmin yönetmeni Spike Lee ile konuşurken, kırmızı halıda bir fotoğrafçı, kendisine bakması için Washington'ın kolunu yakaladı. Washington,daha sonra gülümseyen fotoğrafçıya döndü ve durması için sert bir uyarıda bulundu.

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Ünlü oyuncunun parmağını sallayarak yaptığı sert çıkış karşısında, fotoğrafçı onu onaylarcasına başını salladı. Ancak Denzel Washington arkasını döndüğünde fotoğrafçı tekrar oyuncuyu yakaladı. Washington, hızla kolunu fotoğrafçının elinden kurtardı ve tekrar tekrar "Dur" dedi.

Bu hararetli tartışmaya rağmen, Denzel Washington'ın sözcüsü, gala sonrası yaptığı açıklamada; "Harika bir akşamdı" ifadesini kullandı.

Kırmızı halı etkinliği ve film gösteriminden hemen önce Denzel Washington, festivalin en büyük ödülü olan sürpriz bir 'Onursal Altın Palmiye' aldı. Ünlü oyuncuya ödülünü, yönetmen Spike Lee takdim etti.