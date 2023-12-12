Denzel Washington'ın rol aldığı proje tartışmalara neden oldu
Denzel Washington'ın 'Hannibal' rolüne hayat vermesi Tunus'ta ırk tartışmalarına yol açtı. Sosyal medya kullanıcıları, generalin ten rengini tartışırken, ünlü oyuncunun projede seçilmesinin ise 'tarihi bir hata' olduğu konuşuluyor
68 yaşındaki siyahi aktör Denzel Washington'ın yakında yayınlanacak olan Netflix yapımında eski Kartacalı general 'Hannibal'ı canlandırması, generalin doğum yeri olan Tunus'ta tartışmaya yol açtı.
TEN RENGİ TARTIŞILDI
Mısır'da Kleopatra belgeseli nedeniyle ırk ve temsil konusunda yaşanan benzer bir tartışmanın ardından Tunus gazeteleri, sosyal medya ve hatta parlamento salonları bile uzun süre önce ölen liderin ten renginin tartışılmasına sahne oldu.
"TARİHİ BİR HATA"
Fransızca yayın yapan Tunus haber kuruluşu 'La Presse', oyuncu seçiminin tarihi bir hata yarattığını belirtti.
"BELGESELİ İPTAL ET" ÇAĞRISI
Daily Mail'in aktardığına göre; sosyal medyada bin 300 kişi tarafından imzalanan bir dilekçeyle yapımın yayınlanmaması için Kültür Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı.
HANNIBAL HAKKINDA
Günümüz Tunus'u yakınlarındaki Kartaca'da doğan Hannibal, birçok kişi tarafından tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilir. M.Ö 218'de Romalılara karşı savaş sırasında, birliklerini ve Afrika savaş fillerini Alplerdeki yüksek bir geçitten geçirerek Roma'ya kuzeyden saldırdı. 15 yıl boyunca ülkeyi ve insanları yakıp, yıktı ancak Roma'yı ele geçirmeyi asla başaramadı ve sonunda Kuzey Afrika'ya geri dönmek zorunda kaldı.
Ayrıca Hannibal'ın ten rengi bilinmemektedir. Antik Akdeniz dünyasının tarihçileri, büyük imparatorlukların ve karışımların olduğu bir dönemde yaşamış olmasına rağmen onun Fenike kökenli olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikirdir.
Fotoğraflar: AP