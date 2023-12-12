Denzel Washington'ın rol aldığı proje tartışmalara neden oldu

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"BELGESELİ İPTAL ET" ÇAĞRISI



Daily Mail'in aktardığına göre; sosyal medyada bin 300 kişi tarafından imzalanan bir dilekçeyle yapımın yayınlanmaması için Kültür Bakanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı.

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HANNIBAL HAKKINDA



Günümüz Tunus'u yakınlarındaki Kartaca'da doğan Hannibal, birçok kişi tarafından tarihin en büyük askeri liderlerinden biri olarak kabul edilir. M.Ö 218'de Romalılara karşı savaş sırasında, birliklerini ve Afrika savaş fillerini Alplerdeki yüksek bir geçitten geçirerek Roma'ya kuzeyden saldırdı. 15 yıl boyunca ülkeyi ve insanları yakıp, yıktı ancak Roma'yı ele geçirmeyi asla başaramadı ve sonunda Kuzey Afrika'ya geri dönmek zorunda kaldı.

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Ayrıca Hannibal'ın ten rengi bilinmemektedir. Antik Akdeniz dünyasının tarihçileri, büyük imparatorlukların ve karışımların olduğu bir dönemde yaşamış olmasına rağmen onun Fenike kökenli olduğu konusunda büyük ölçüde hemfikirdir.



Fotoğraflar: AP

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