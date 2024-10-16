Deprem anında dağda oluşan görüntü dikkat çekti

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde 3 binada kısmi çökme olduğunu belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Toplam 187 vatandaşın etkilendiği depremde 43 kişinin de gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Depremin hissedildiği Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Yaylanlı köyünde deprem anında dağdan toz ve dumanların yükselmesi dikkat çekti.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.