Deprem konutlarının atık suları arıtılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sami Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini, günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını belirtti.

Er, şunları kaydetti: "Tesis çıkış suyu çiftçilerimiz için tarımsal sulamada kullanılmak üzere planlanmaktadır. Tesis tamamlanıp faaliyete geçtiğinde, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ve bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atık suları arıtılacak. Başta İkizce bölgemize, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'mıza hayırlı olsun."