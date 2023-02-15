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Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez'in bağış konseri

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez, Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi. Konserde 835 bin TL’lik bağış toplandı

Depremde 10 akrabasını kaybeden Karsu Dönmez'in bağış konseri
HABERTURK.COM

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı an itibarıyla 35.418’e yükseldi.

Hatay’daki 10 akrabasını kaybeden Karsu, yaşadığı Hollanda’da bir yardım konseri düzenledi.
Filarmoni Haarlem Konser Salonu’ndaki konserde Karsu eserleri; Türkçe, Flemenkçe, İngilizce ve Arapça olarak seslendirdi.

Hollanda Kralı’nın Kuzey eyalet temsilcisi Arthur van Dijk, konserdeki davetlileri bağış kampanyasına katılmaya davet etti. Konserdeki bağış kampanyasında 41 bin 520 Euro (835 bin TL) toplandı.

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