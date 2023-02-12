Depremde can veren öğretmenin bebeği İstanbul'da tedaviye alındı

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da enkaz altında kalarak 5 yaşındaki kızıyla hayatını kaybeden Ayşe Eda Özdemir'in yıkıntılardan sağ kurtarılan bebeği de Adana'dan kalkan askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Depremin 84. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 11 aylık Berk Özdemir, Atatürk Havalimanı'nda ambulansa alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Bebeği hastanede babası Ümit Özdemir, aile yakınları ve Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile hastane personeli karşıladı. Berk bebek, çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

"MAALESEF BEBEĞİMİZİN ANNESİNİ, ABLASINI KAYBETTİK"

Ailenin eniştesi Muhammet Belen, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem haberinin ardından Hatay'a gittiklerini belirterek, "Öncelikle binayı bulmaya çalıştık. Çünkü ortalık çok karışıktı. Her yer her yerdeydi" dedi.

Binayı bulduktan sonra ilk iki gün hiçbir çalışma yapamadıklarını anlatan Belen, "Çünkü elimizde hiçbir malzeme yoktu. Direkt gittiğimiz için hiçbir şey almadan çıktık gittik. İkinci günün akşamı AFAD ekipleri geldi sağ olsunlar. Onlar bize yardımcı oldular. Bebeğimizin babası bize odaları söyledi. Odalara göre kazdık, bulmaya çalıştık. Fakat bulamadık. Maalesef bebeğimizin annesini, ablasını kaybettik" diye konuştu.

Muhammet Belen

"15 TATİL İÇİN HATAY'A GİTMİŞLERDİ"

Belen, Ayşe Eda Özdemir ve 5 yaşındaki kızının cenazelerini İstanbul'a getirdiklerini kaydederek, "Bebeğimizi 84. saatte bulduk. 9 katlı binanın 8. katında kalıyorlardı. Oraya 15 tatil amaçlı gitmişlerdi. Türkiye için gerçekten çok kötü, çok zor bir durum." dedi.

"SİZLERİN DE DUASINI BEKLİYORUZ"

Bebeğin enkazdan çıkarıldıktan sonra önce Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldüğünü, ardından da İstanbul'a getirildiğini aktaran Belen, "Burada ilerleyen saatlerde göreceğiz. Biz de sizin gibi bekliyoruz. İyi bir haber gelsin ki biz de mutlu olalım. Çünkü yeterince üzüldük. Buraya geldiğinde ilk çıkardığımıza göre daha iyi görünüyordu aslında. Ambulanstan indirirken gördük. Biraz daha iyi gibi geldi bize. Sizlerin de duasını bekliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in eşi Ümit Özdemir, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

Ayşe Eda Özdemir (31), Hatay'da yaşanan depremde 5 yaşındaki kızıyla enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Anne-kızın cenazeleri, geçen cuma günü Beykoz Ortaçeşme Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Yuşa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.