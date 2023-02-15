ZİYARETÇİLER ÜZGÜN

Gaziantep'te yaşayan ve depremin ardından bölgeyi ziyarete gelen Sinan Yılmaz, AA muhabirine, afet sonucu yıkılan caminin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Depremden sonra caminin yerle bir olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında türbeye ziyaretçi geldiğini anlattı.

Talip Yılmaz, bu zamana kadar böyle bir felaket görmediklerini ifade etti. Kendi evlerinin de depremden etkilendiğini belirten Yılmaz, "Burayı gördük çok üzüldük ama her şey Allah'ın takdiri." dedi.