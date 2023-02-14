Depremin 9. günü 207. saatte mucize!

Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.

Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazında Berat Yücel'e ulaştı. 12 yaşındaki Berat depremden 207 saat sonra sağ olarak çıkarıldı ve hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Depremin 207. saatinde Adıyaman'da ekipler, biri çocuk 2 kişiyi daha kurtarak büyük sevinç yaşattı.

Türkiye'yi 6 Şubat'ta sarsan 7.7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7.6'lık Elbistan depremlerinin ardından bir hafta geride kalırken, umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor.

Depremden 205 saat sonra kurtulan Ayşegül Bayır, akrabalarını ve kurtarma ekiplerini sevindirdi. Ekipler kadını alkışlarken, akrabaları da sevinç gözyaşları döktü.

Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Binbaşı Ali Kaspak, AA muhabirine, "JAK timleri olarak çok mutluyuz, bize de umut oldu. Tekrar yeni canları kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bütün milletimizin içi ferah olsun. Son vatandaşımızı çıkarana kadar buradayız." diye konuştu.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

KKTC’de konuşlu 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nın Arama Kurtarma Birliği ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencileri tarafından Antakya'da 15 yaşında Sıba Eburas isimli çocuk da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.