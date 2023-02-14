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Haberler Gündem Hatay depreminden kurtuldu! Kütahya'da yangında öldü! - Son dakika deprem haberleri
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Hatay'da depremden kurtuldu! Kütahya'da yangında öldü!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar gören evinden çıkan ve kızının yaşadığı Kütahya´daki apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 63 yaşındaki Necip Çakmak, Eskişehir´de gözyaşları içinde toprağa verildi

Hatay depreminden kurtuldu! Kütahya'da yangında öldü! - Son dakika deprem haberleri
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DHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay İskenderun'daki evleri hasar gören Necip Çakmak (63), eşi Sönmez, çocukları Besim ve Kübra Nur'u da yanına alarak, Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan diğer kızı Fatma Çakmak'ın yanına geldi.

KÜTAHYA'DA EVE YERLEŞTİ

DHA'da yer alan habere göre Çakmak ailesi, polis kızlarının oturduğu Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki eve yerleşti.

İTFAİYE EKİPLERİ AİLEYİ TAHLİYE ETTİ

Önceki gün binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanında, yangın çıktı. Binayı, kısa sürede yoğun duman bastı. İtfaiye ekiplerince merdivenle 3'üncü kattan Çakmak ailesi tahliye edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dumandan etkilenen aile üyeleri, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak Necip Çakmak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Sönmez Çakmak, kızı Kübra Nur'un tedavileri tamamlanırken, oğlu Besim Çakmak ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilerek hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım alındı.

ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Depremden kurtulup Kütahya´daki yangında hayatını kaybeden Necip Çakmak için dünürleri Ramazan Ağır´ın yaşadığı Eskişehir´de cenaze namazı kılındı. Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Alem Camii´ndeki cenazeye Çakmak ve dünürleri Ağır ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Necip Çakmak, Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

Yangında ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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