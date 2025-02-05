Bolu Kartalkaya’da kayak otelinde 21 Ocak’ta çıkan ve 11 saatte söndürülebilen büyük yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bolu Kartalkaya’da kayak otelinde 21 Ocak’ta çıkan ve 11 saatte söndürülebilen büyük yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yangın sonrasında başlayan siyasi tartışmalar kısa sürede son buldu ancak biz felaketlerle mücadele etme konusunda insan hatasına ve ihmallere karşı tedbir geliştirme konusunda hala havanda su dövmeye devam ediyoruz.

Resmi açıklamalara göre; 53 bin 537 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ikinci yıldönümünde bir kez daha yakıcı şekilde tespit edebiliyoruz ki; ihmallerle, hatalarla, tedbirsizlikle ya da denetimsizlikle mücadele ederek doğal afetlerde ve felaketlerle can kayıplarımızı ve hasarları azaltabiliriz. Bilgilenme, bilinçlenme faaliyetlerinin yanı sıra; hem önleme hem de olay meydana geldikten sonra alınması gereken tedbirler var. Bu tedbirleri bilim ve tecrübe bize söylüyor. Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında da mevzuata uygun yangın alarm ve söndürme tedbirleri alınsaydı belki 78 vatandaşımızı kaybetmeyecek ve şu anda bunları hiç konuşmayacaktık. Birbirimizi suçlamaktan vazgeçip hayatımızı insanca ve güvenli şekilde sürdürebilmek için gereken tedbirleri alırsak dünya çok daha yaşanabilir ve güzel olur…

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“HESAP SORULACAK”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kartalkaya'daki yangın faciasıyla ilgili ihmali olan herkesten hesap sorulacağını belirterek, "Bir gecelik hasılatını yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası, kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken tedbirleri almayan otelcilere yönelik de şu mesajları verdi:

“Turizmde yükselmek istiyorsak, zihniyet değişikliğine gitmemiz şart. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret halini almıştır. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu-Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum.”

MEVZUAT 2002’DE DÜZENLENDİ

Hatırlarsanız eskiden okullarda yangın kolları ve yangın köşesi vardı. Buralarda kırmızıya boyalı şekilde duran kova, balta, kürek, şişten oluşan bir yağın seti bulunurdu, kovaların içinde ise kum yer alırdı. Çocukluktan itibaren yangın eğitiminden geçirilirdik ve belki de ilk yardım kolu ile birlikte okulun en önemli koluydu; yangın kolu…

REKLAM Aynı tertibat askerde kışlalarda da bulunurdu. Gelişen teknoloji ile birlikte bunların yerini daha çok yangın tüpleri aldı. İyi mi kötü bilemem ancak yangın tüplerinin de çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesi ve iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Bu hatırlatmalardan sonra Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 Ağustos’ta çıkarıldı. Daha önce bu konuda sağlıklı bir yönetmelik bulunmuyordu. İhtiyaç üzerine yönetmelik, 2007’de yenilendi. Yaşadığımız Kartalkaya faciasında net olarak gördük ki otel işletmesi yönetmelikte yer alan hiçbir zorunlu tedbiri almadığı gibi hiçbir yükümlülüğünü de yerine getirmemiş. Bu hayati şartları denetlemekle ve ruhsatı yenilemekle yükümlü kurumlar da buna uymuş. Alarm/uyarı sistemlerinden tutun da mevzuata uygun yangın merdiveni, personel eğitimi, söndürme tertibatı ve yangın çıktıktan sonraki acil durum eylem planları da yok. Sözün bittiği yer… Burada bakanı ya da belediye başkanını görevden alsanız ne olacak? 78 can geri gelir mi? Ancak Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi bir daha olmasın diye sorumlular hesap vermeli… ÇALIŞMA BAŞLATILDI Kartalkaya yangınından sonra bu otel gibi erişimin güç olduğu, milli parklar içinde bulunan ya da korunması gereken özel alanlarda yer alan kritik tesislere yönelik yangın önleme ve müdahale konusunda bir dizi tedbir içeren taslak bir çalışma başlatıldı. Bu tedbirler şöyle sıralanabilir: REKLAM - Bu tür yangınlara veya kurtarma çalışmalarına anında müdahale edecek eğitimli-donanımlı yangın ve afet müfreze timleri kurulacak. Bu timlerin korunması, eğitilmesi ve donatılması bölgedeki tesislerle birlikte kamu-özel işbirliği ile yapılacak. İl ve ilçelerde bulunan itfaiye birimlerinden farklı bir uygulamadan söz ediliyor. - Alarm ve ani müdahale konusunda çalışacak timler, özel-hassas-kritik alanlarda kurulacak. Ormanlar, milli parklar, turizmin yoğun olduğu tesisler çevresinde bulunacak. Kurulacak yangın müfrezelerinin bir parçası mahalli idareler olacak. - Ormanlarda, milli parklarda, kritik tesislerde gözetleme/önleme ve yangına müdahale konusunda insansız hava araçları kullanılacak. Burada TUSAŞ’ın ürettiği milli İHA Aksungur öne çıkıyor. Aksungur İHA, 41 saat havada kalabiliyor.