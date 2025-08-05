"ABD Ay'a nükleer reaktör inşa edecek"

ABD basını, ABD'nin uzaya ilişkin yeni bir adım atacağını iddia etti.

Politico'nun haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanı ve geçici NASA Başkanı Sean Duffy'nin Ay'a nükleer reaktör inşa etme planını bu hafta içinde duyuracak.

Politico'ya konuşan bir NASA yetkilisi ise meselenin ikinci uzay yarışını kazanmak olduğunu ifade etti.

100 kilovat güce sahip olması beklenen reaktörün 2030'a kadar fırlatılması için teklif alınması talimatı verildi.

ABD'li yetkililer, ilk reaktöre sahip olacak ülkenin yasak bölge ilan ederek, ABD'yi kısıtlamasından endişe ediyor. Özellikle, Rusya ile Çin'in ortak projesi bu konuda ön plana çıkıyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin ile Ay'a yönelik ortak çalışmalar için anlaşma imzaladıklarını söylemişti.

Çin ile Ay'daki çalışmalarla ilgili önemli bir projenin geliştirildiğini anlatan Borisov, "2033-2035 yıllarında Çinli meslektaşlarımızla birlikte Ay yüzeyine bir nükleer enerji ünitesinin ulaştırılması ve kurulmasına yönelik bir projeyi değerlendiriyoruz." demişti.