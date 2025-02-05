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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier görüşmesi başladı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:19 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Steinmeier görüşmesi başladı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından yapılan açıklamada "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

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