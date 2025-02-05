Bakanlık gıda sahtekarlarını ifşa etti: Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı eti ve sakatat içeren pide/hamburger köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 34 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1187'ye yükseldi.
Yeni listede boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı eti ve sakatat tespit edilen pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi. Listede en çok ise hamburger köftesinde sakatat olarak kalp, kıymalı pidede kanatlı eti ve fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıkması dikkat çekti.
İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...
Öte yandan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde ise CAN ACAR BAHARATLARI marka pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.
*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.
*Görsel temsili