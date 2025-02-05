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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti: İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler... - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık gıda sahtekarlarını ifşa etti: Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 35 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı eti ve sakatat içeren pide/hamburger köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 10:58
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        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 34 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1187'ye yükseldi.

        Yeni listede boyalı pul biber, tohum yağı kullanılan zeytinyağı, kanatlı eti ve sakatat tespit edilen pide/köfte ve benzeri gibi birçok üründe sahtecilik tespit edildi. Listede en çok ise hamburger köftesinde sakatat olarak kalp, kıymalı pidede kanatlı eti ve fıstıklı baklavada ay çekirdeği çıkması dikkat çekti.

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        İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...

        • YAKUPAĞA MANGALCIM markasına ait ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti
        • DNC BAGET GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BAGET BURGER KINIKLI ŞB. Firmasına ait dana hamburger köftesinde (çiğ) sakatat (kalp)
        • EFEKÖY GIDA marka taze yağlı lor peynirinde bitkisel yağ
        • AZRA marka sade yoğurtta bitkisel yağ ve nişasta
        • EN TATLI BÖREK-TÜLİN YÜCESOYLU firmasına ait fıstıklı özel baklavada ay çekirdeği
        • DOĞAKÖY marka soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağına (erken hasat) tohum yağları karıştırılması
        • BİZİM YAĞCI marka naturel sızma zeytinyağı (5L) tohum yağları karıştırılması
        • OLİVA MALİA marka Ayvalık erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (500 ml) daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması
        • ZEYTİNADA marka natürel sızma zeytinyağına (5 Lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AZM AYVALIK marka taş baskı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağına (5 lt) tohum yağları karıştırılması
        • İPEKYOLU BAHARAT marka kekikte yabancı madde
        • GEZGİNCİ BAHARAT marka kekikte yabancı madde
        • ITIR marka acı pul biberde domates
        • YEŞİLÇAY marka yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
        • SÜTTANESİ marka tam yağlı taze kaşar peynirinde yağ oranının düşük olması
        • ANADOLU CİHANGİR marka yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
        • KILINÇ marka tam yağlı taze beyaz peynirde (17kg) yağ oranının düşük olması
        • TRAKYA BADE ELA marka tam yağlı taze eritme peynirde bitkisel yağ tespiti
        • SEFA SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. Marka tam yağlı olgunlaştırılmamış beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
        • ÜG ÜNAL SÜT ÜRÜNLERİ marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması
        • VAKFIKEBİR marka yarım yağlı taze çörekotlu ayçekirdeği ve mısır çeşnili eritme peynirinde bitkisel yağ ve nişasta
        • ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) yağ oranının düşük olması ve bitkisel yağ
        • GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta
        • ÖZLÜCE TAM marka yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ ve nişasta
        • GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ
        • SAR KEBAP-MELİHA POLAT firmasına ait çiğ dana etinde (terbiyeli) kanatlı eti
        • DEVECİOĞLU ESNAF LOKANTASI-MUSTAFA AYDIN firmasına ait kıymalı pide harcında kanatlı eti
        • ERADGN GIDA SANAYİ VE TİCARET İHRACAT İTHALAT LİMİTED ŞİRKETİ-ROTA CAFE firmasına ait hamburger köftede kanatlı eti
        • MEŞHUR PİDE SALONU-MERYEM KOÇER firmasına ait kıymalı pidede (pişmiş) kanatlı eti
        • ŞANLI ASPAVA-AYHAN KALELİ firmasına ait çiğ lahmacun harcında (dana eti) kanatlı eti ve sakatat (taşlık)
        • YAVUZOĞLU marka ısıl işlem görmüş tavuk sucukta sakatat (baş eti)
        • KASAPOĞLU KASAP marka ısıl işlem görmüş sucukta kanatlı eti
        • SAF NATURAL BAL marka süzme çiçek balı Bingöl yöresi taklit veya tağşiş
        • ASLANPETEK marka süzme yonca balında taklit veya tağşiş

        Öte yandan sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde ise CAN ACAR BAHARATLARI marka pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya çıktı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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