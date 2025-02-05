Galatasaray'ın yeni transferi Lemina İstanbul'da!

Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Wolverhampton'da forma giyen eski futbolcusu Mario Lemina'yla görüşmelere başlandığını açıkladı.

31 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

Wolves formasıyla bu sezon Premier Lig'de 17 maça çıkan Lemina, 1 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.363 dakika forma giydi.

"HAYALİM G.SARAY'DI"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lemina, "Bu hikaye bitmedi demiştim. Burada yeniden bulunmaktan çok mutluyum. Taraftarımızı yeniden göreceğim için çok heyecanlıyım. Hayalim Galatasaray'dı ve artık buradayım." ifadelerini kullandı.