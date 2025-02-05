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        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!

        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. Konya'da 2 ilçede taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 09:48 Güncelleme: 05.02.2025 - 09:48
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        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
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        Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

        AA'da yer alan habere göre Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

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