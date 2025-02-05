İstanbul'da kar ne zaman sona erecek?

İstanbul’da tempolu ve uzun süreli kar yağışı hala beklemiyoruz fakat şehrin yükseklerinde, Anadolu yakasında Çekmeköy-Ömerli Barajı arasında kalan alanda, Avrupa yakasının iç kesimlerinde kar perşembe akşam olurken örtü yapabilir. Yarın gün içerisinde Boğaziçi çevresi ile Avrupa yakasında Maslak-Etiler-Beşiktaş hattı ile Göktürk-Gaziosmanpaşa arasında yer yer kuvvetlenen kar görülebilir. Bu semtlerde sabah erken saatler, yokuşlarda araçlar kayabilir. Hafif kuvvette buzlanmanın (özellikle viyadüklerde) yaşanacağı perşembe sabahına çok dikkat edelim. Kar nedeniyle yollar kapanmasa bile soğuğun rüzgarla yere vurması, zemin sıcaklığını 0°C’ye düşürüyor.

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ŞUBAT AYININ İLERLEYEN HAFTALARI SOĞUK VE KAR YAĞIŞLI

İstanbul ve genel olarak batı kıyıları için Şubat ayının ilerleyen haftaları da soğuk ve kar yağışlı geçebilir. Düzce-Kocaeli arasında bu gece yüksekler kuvvetli kar nedeniyle ulaşım açısından zorluk çeker. Bolu-Ankara arasında kuvvetli kar beklenmiyor fakat hafif yağış ve buz gibi hava nedeniyle yine buzlanma tehlikeli olacaktır.

Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise, Gümüşhane, Bayburt, Tokat, Sivas, Elazığ, Malatya, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Kars, Erzurum, Ağrı, Van, Ardahan gibi merkezlerde kuvvetli kar bekliyoruz. Bu merkezlerin köy/yayla yollarında ise kar kalınlıkları yarım metreyi (50 cm) aşacak görünüyor. Bu durum köy yollarına ulaşımı durdurabilir, bu geceden Cuma akşamına kadar beklenen kuvvetli kar yağışlarına Doğu Anadolu genelinde hazır olalım.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 5 DERECENİN ALTINDA HİSSEDİLECEK

İstanbul’da hava sıcaklıkları bir süre 5°C’nin altında hissedilecek. Sabahları ve özellikle rüzgarlı semtlerde hissedilen -2°C’ye kadar düşebilir. Cumartesi sabahı hava biraz yumuşuyor ama bu iki sabah kalın giyinmekte yarar var.

Ankara’da kuvvetli ayaz var fakat kar yağışı yok. Başkentten Konya’ya uzandıkça bu gece kar görebiliriz. Ankara’da gündüz sıcaklıkları -5°C’ye kadar düşecek. Gelecek 2 gün bu çok soğuk koşullara hazır olalım. Soğuğun kurutucu etkisi ile evlerde bağıl nem dediğimiz oran %10’lara kadar düşüyor. Bu durum kuru havayı soluyan insanlar için bazı rahatsızlıkları arttırabilir. İç ve Doğu Anadolu genelinde gelecek 7 gün evlerde ve iş yerlerinde odanın havasına su buharı katacak şeyler yapılabilir (çeşitli ortam nemini kontrol cihazları kullanılabilir).