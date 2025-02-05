'Borsanın olması gereken yer 800 dolar civarı'

Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'un bir süredir dikiş tutamamasının nedenlerini sorgulayan Doğan, endeksin oldukça ucuz olduğunu vurguluyor. Doğan, başta yüksek gelen enflasyon rakamı ile faiz indirim sürecine ilişkin endişelerin oluşması ve dış politikanın borsa üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Borsanın son 10 yılda gerçekleşen enflasyonu ve büyümeyi yansıtması gerektiğinin altını çizen Doğan, sadece enflasyon rakamını yansıtması halinde bile endeksin 500 dolar ve büyüme ile birlikte 800 dolar civarında olması gerektiğini savunuyor.

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YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE BAŞLAR

Borsanın yükselmesi için yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile yabancıların yüksek faizden faydalanma davranışının son bulması gerektiğini anlatan Doğan, bunun için önümüzdeki dönem enflasyon ve faiz indirim sürecini işaret ediyor. Bu sürecin başlamasına olan inancın yılın ikinci çeyreğinde oluşabileceğini kaydeden Doğan, ayrıca ABD ile Türkiye ilişkilerine dair sıcak bir gelişmenin borsanın ivmelenmesi için yeterli olacağını dile getiriyor.

HANGİ SEKTÖRLER POTANSİYEL BARINDIRIYOR?

Halka arzların da mevcut yatırımcılardan pay alması nedeniyle borsayı olumsuz etkilediğini anlatan Doğan, borsanın toparlanmaya başlaması ile bankacılık, iletişim, savunma sanayi, havacılık, elektrik altyapı, perakende ve sağlık hizmetleri sektörlerinde önemli bir yükseliş potansiyeli gördüklerini kaydediyor.