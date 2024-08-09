Kahramanmaraş depremlerinden yürek burkan bir hikâye daha ortaya çıktı. X sosyal medya platformunda Zehra Alin adlı kullanıcı, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigarı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan House civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum ne olur Allah'ım" mesajını paylaştı.

"EKİPLERİMİZLE ARAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" Mesajın hemen ardından da Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, "Merhaba sevgili Zehra Alin, bizler de Arsuz Belediyesi ailesi olarak senin için ailenden kalan bu kıymetli yadigarı bulmak adına ekip oluşturduk. Emanetin emanetimizdir. Mucizeler ansızın gelir. Annemizin kıymetli yadigarını bulmak adına ekiplerimizle arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde yanıt verdi. REKLAM