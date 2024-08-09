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        Haberler Gündem 3. Sayfa Depremdeze kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor

        Hatay Arsuz'da yaşayan Zehra Alin adlı depremzede dün sosyal medya hesabından depremde kaybettiği annesinden kendisine kalan yüzüğü sahilde kaybettiğini ve görenlerin kendisine ulaşmasını istedi. Alin'in bu mesajının hemen ardından Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, ekiplerce bölgede arama çalışması başlattıklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:51
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        Depremzede kızın anne yadigarı yüzüğü aranıyor
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        Kahramanmaraş depremlerinden yürek burkan bir hikâye daha ortaya çıktı. X sosyal medya platformunda Zehra Alin adlı kullanıcı, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigarı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan House civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum ne olur Allah'ım" mesajını paylaştı.

        "EKİPLERİMİZLE ARAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

        Mesajın hemen ardından da Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, "Merhaba sevgili Zehra Alin, bizler de Arsuz Belediyesi ailesi olarak senin için ailenden kalan bu kıymetli yadigarı bulmak adına ekip oluşturduk. Emanetin emanetimizdir. Mucizeler ansızın gelir. Annemizin kıymetli yadigarını bulmak adına ekiplerimizle arama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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        "GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKUYORUM"

        Belediye ekiplerinin bölgede arama çalışmaları başlattığını belirten Üstün'ün paylaşımının ardına da Alin, "19 aydır baş etmeye çalıştığım en güçlü his kimsesiz kalmışlık hissi. Ama ilk kez bu duyguya bu kadar iyi gelen bir şey yaşıyorum. En yakınlarımdan almadığım duaları hiç tanımadığım insanlar etmiş, mesajlar yorumlar alıntılar. Gözyaşları içinde okuyorum günlerce dönüp dönüp okuyacağım" mesajını paylaştı.

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        #Hatay
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