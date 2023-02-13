Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

Depremde evleri oturulmaz hale geldiği için ailesi ile çadır kente yerleşen 11 yaşındaki Zeynep Koşar ise "Depremden çok korktum, dolap üzerime düşüyordu. Şu an çadır kentte oturuyoruz. Asker ve polis ağabeylerimizle top oynuyoruz ve eğleniyoruz. Bize çok iyi bakıp ve her isteğimizi yerine getiriyorlar" dedi.