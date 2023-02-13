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Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da tüm kurumlar seferber olup, saha çalışması yürütürken, kadın askerler de çocuklara şefkatleri ile ablalık yapıyor. Sahada ekip arkadaşlarına yardım eden Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner, çocuklarla yakından ilgilenip, depremin izlerini hafızalarından silmelerine yardımcı oluyor

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DHA
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkımlara ve binlerce kişinin ölümüne neden oldu.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    DHA'nın haberine göre Bakanlıklar ve valilik koordinesinde AFAD, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar; çadır kurulumundan yemek dağıtımına kadar her alanda bölgelerde görev yapıyor.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Depremin vurduğu Malatya'da da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlk andan itibaren depremzedelere hizmet veren Mehmetçik, bir kez daha halkın takdirini kazandı. Kentte tüm kurumlar seferber olup, saha çalışması yürütürken, kadın askerler de çocuklara şefkatleri ile ablalık yapıyor.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner de çocukların gönlüne dokundu. 
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Malatya Şeker Fabrikası yerleşkesinde kurulan çadır kentte ekip arkadaşları ile ilk günden itibaren depremzedelere destek olan Şahiner, çocukların saçlarını yapıp, yüzlerini boyayarak oyunlar oynadı.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Depremin korkusunu üzerlerinden atmalarına yardımcı olan Şahiner, sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktardı.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    "GÜNÜMÜZÜN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÇOCUKLAR VE KADINLARLA GEÇİYOR"

    Depremin ardından bölgede hizmet verdiklerini belirten Jandarma Astsubay Üstçavuş Belkıs Şahiner, "Manisa il jandarmadan 6 kadın astsubay depremin etkili oluğu illerden biri olan Malatya'daki depremzedelere yardım için geldik. Günümüzün büyük bir bölümü burada çocuk ve kadınlarla geçiyor. Çocuklarla etkinlik yapıp, kadınların sorunlarını dinleyip, çözümlüyoruz. Her zaman oluğu gibi bugün de vatanımızın ve milletimizin yanındayız" diye konuştu.

     
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

    Depremde evleri oturulmaz hale geldiği için ailesi ile çadır kente yerleşen 11 yaşındaki Zeynep Koşar ise "Depremden çok korktum, dolap üzerime düşüyordu. Şu an çadır kentte oturuyoruz. Asker ve polis ağabeylerimizle top oynuyoruz ve eğleniyoruz. Bize çok iyi bakıp ve her isteğimizi yerine getiriyorlar" dedi.
  • Depremzede çocukların 'komutan abla'sı

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