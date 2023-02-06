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Afet bölgesinde depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedeler çadırlara yerleştirildi. Osmaniye, Diyarbakır, Adana ve Kilis'te evleri hasar gören vatandaşlar çadırlara geçiyor. Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına da yapılıyor

Afet bölgesinde depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor - Öne çıkan haberler
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesinde depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen illerden Osmaniye'de sokağa çıkan vatandaşların kimi başka illerdeki yakınlarının yanına giderken, kimi ise kentte kalmaya devam etti. Deprem sonrası AFAD tarafından şehrin farklı noktalarına çadırlar kurulmaya başlandı. Birçok noktada kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Depremde evi ağır hasar alınca AFAD çadırına yerleştiğini ifade eden Murat Şen, "Gece saatleriydi. Aşırı sallandı. Çevredeki komşular tedirgindi. Yıkılan binaları, enkaz altında kalanları gördük. Hemen kendimizi dışarı attık. Evimizde hasar var. AFAD çadırlarına geldik. Sağ olsun devletimiz yanımızda. Ailecek buradayız" dedi.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Eşi Sıtkı Pişkin’in evden ayrılmak istemediğini ve güçlükle ikna ettiğini anlatan Perihan Pişkin ise, “Evimizin alt katları hasarlı. Öğlene kadar eşim evden çıkmadı. ‘Öleceksek burada ölelim’ dedi. Öğlene kadar sitede kimse kalmayınca beyime ‘Allah’ın gazabından rahmetine kaçalım’ dedim. Çadırımızı kurup verdiler. Torunlarımız ile beraber buradayız. Çadırlar hemen kuruldu” ifadelerini kullandı.

Evlerinde ağır hasar olan ve bu nedenle terk etmek zorunda kalan Hatice Sabancı da, "Depremde enkaz altında kalmadık ama evimiz çöktü. Evimizde büyük hasarlar var. Bu yüzden AFAD çadır verdi, onda kalıyoruz. Her yer çok kötü. Devletimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

"KARDEŞİM ÖLDÜ, EVİ TERK EDİP GELDİK"

Diyarbakır’da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanında ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı.

Ağabeyini kaybeden ve evinde hasar meydana gelen Saliha Turgut, evi terk ettiklerini söyledi. Turgut, "Büyük kardeşim öldü, ailesi enkaz altında hala çıkmadılar. Biz de burada bekliyoruz, evi terk edip geldik. Çadırların içi çocuk dolu, Allah herkese şifa versin” dedi.

ADANA'DA AFAD 100 ÇADIR KURDU

Depremlerin ardından Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde AFAD ekiplerince kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı. Merkez Çukurova ilçesinde evleri hasar görenler için Yurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarında AFAD ekiplerince 100 çadır kuruldu. Depremzedeler, çadırlara yerleşmeye başladı. Ekiplerce vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Kilis'te de evlerine giremeyen vatandaşlar, geceyi AFAD tarafından kurulan çadırlarda ve araçlarında geçiriyor.

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