Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgesinde depremzedeler çadırlara yerleştiriliyor.

Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen illerden Osmaniye'de sokağa çıkan vatandaşların kimi başka illerdeki yakınlarının yanına giderken, kimi ise kentte kalmaya devam etti. Deprem sonrası AFAD tarafından şehrin farklı noktalarına çadırlar kurulmaya başlandı. Birçok noktada kurulan çadırlara depremzedeler yerleştirilmeye başlandı.

Depremde evi ağır hasar alınca AFAD çadırına yerleştiğini ifade eden Murat Şen, "Gece saatleriydi. Aşırı sallandı. Çevredeki komşular tedirgindi. Yıkılan binaları, enkaz altında kalanları gördük. Hemen kendimizi dışarı attık. Evimizde hasar var. AFAD çadırlarına geldik. Sağ olsun devletimiz yanımızda. Ailecek buradayız" dedi.