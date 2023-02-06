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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milli yas ilan edilmesine ilişkin kararı da paylaştı.

Erdoğan'ın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamasının ardından Kırklareli'nde Türk bayrağı yarıya çekildi.

Kırklareli

Fotoğraf: AA