Derin Talu, anne ve kız kardeşiyle Cannes tatilinde
Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve kız kardeşi Deren Talu ile Fransa'nın gözde tatil beldesi Cannes'da yaz sezonunu açtı
Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve kız kardeş Deren Talu ile birlikte tatil sezonunu yurt dışında açtı.
Defne Samyeli, Deren Talu
Talu, annesi ve kız kardeşi ile keyifli zaman geçirmek için Fransa’nın gözde tatil rotalarından Cannes’ı tercih etti.
Derin Talu
Derin Talu, tatil boyunca bol bol güneşin tadını çıkardı.
Derin Talu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Fotoğraflar: Instagram