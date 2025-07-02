Derin Talu'nun çocuklar hakkındaki sözlerine tepki

21 yaşındaki Derin Talu, annesi Defne Samyeli ve ablası Deren Talu ile birlikte tatil yapmak için Fransa'nın Cannes şehrine gitti.

Derin Talu, Defne Samyeli ve Deren Talu

Annesi ve ablasıyla birlikte bir plaja giden Derin Talu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, denize giren çocuklar hakkında sarf ettiği sözler bir hayli tepki çekti.

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"AYIPTIR SÖYLEMESİ ÇOK PARA VERDİK"

Derin Talu, denize giren çocuklardan rahatsız olduğunu söyledi.

Derin Talu; "Çocuk niye sevmiyorum diye sorarsanız, denize giremiyorum şunlar yüzünden... Çocuklarla kavga ettim. Garsona dedim ki; 'Ben bunlara bağırabilir miyim, gitmiyorlar.' O da 'Bağırabilirsin' dedi. 120 kişinin arasına değmek istemiyorum yani. Ayıptır söylemesi, buraya çok fazla para verdik" dedi.

ANNESİ DE DESTEK VERDİ

Defne Samyeli de kızının söylediklerine destek çıktı. Samyeli; "Sosyal mesafe diye bir şey var. İnsanlara biraz saygılı olmak lâzım. Ona uygun yerlere gitmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ZORUNDA MIYIZ?"

Derin Talu annesinin ardından konuşmaya devam ederek; "Zorunda mıyız? Bir de bunlar tabii ki Fransız değil. Allah bilir nereliler... Sordum söylemediler. Fransız değiller yani, bu net" dedi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Derin Talu, çocuklar hakkında sarf ettiği sözler, sosyal medyada bir hayli tepki çekti. Talu'nun sözlerine; "Sen para verdin de onlar bedava mı girdi? Paralı ise herkese paralı demek ki", "Sizden zengin oldukları kesin ama", "Şunlar derken? Belki millette senden rahatsız oluyor", "Para verdin diye plajın sahibi mi sanıyorsun kendini? Orası Türkiye değil, sahiller halkın. Hiçbir ticari işletme, işgal edemez" yorumları yapıldı.