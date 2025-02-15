Dervişoğlu: Esad gitmiştir, bunların da misafirlikleri bitmiştir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Tomarza ilçe esnafını ziyaret eden Dervişoğlu, ardından Kayseri Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmeden sonra özel bir otelin konferans salonunda partililerle bir araya gelen Dervişoğlu, burada açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'ye yönelik birtakım operasyonlar başlatıldığını aktaran Dervişoğlu, "Özellikle 2023 seçimlerinden sonra son derece ciddi operasyonların muhatapları olduk. Milletvekillerimizi partimizden istifa ettirterek başka siyasi partilere şu ya da bu şekilde yönlendirdiler. Bunu yaşayanlardan birisi de Kayseri. Siyasi terbiyemizi, doğru siyaset anlayışımızı tarif ederek bütün bu olumsuzluklara karşı direnç göstereceğiz. Bu partinin mensuplarının, bu partiye gönül verenlerin, emek ve çabalamasıyla, onların senin adına kullandığı helal oylarla TBMM'ye gitmişsen, vatandaşın verdiği oyu siyasi namus sayacaksın. Ben siyaset namusuna bu pencereden bakmıyorum diye düşünürsen, o zaman milletin göstereceği tepkiye de rıza göstereceksin. Millet sana, 'Siyasi haramizade' dediği zaman da utanmayacaksın, sıkılmayacaksın" diye konuştu.

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'TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ ONDAN GELECEK MESAJA KURBAN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili konuşulan konulara değinen Dervişoğlu, "Bizim, 'Canibaşı' dediğimiz adamı, 'İmralı bilgesi' diye tarif etmeye çalışıyorlar. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ondan gelecek mesaja kurban etmeye çalışıyorlar. Birileri çıkıp, 'TBMM kürsüsünde bilmem ne partisinin kürsüsüne gelsin konuşsun' diyor. Diğerleri, 'İmralı'ya gidilsin. Barış elçiliği mekanizması oluşturulsun. Oradan birileri çıksın, Kandil'le mesajlaşsın. Oradan birileri gitsin örgütün Avrupa kanadıyla görüşmelerini sürdürsün' diyorlar. Öbürü, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin hilafına Suriye'de kurgulanmak istenen senaryonun, oynanmak istenen oyunun parçası olunsun istiyorlar. Herkes de buna karşı, 'Acaba yarın ne olur?' endişesiyle sükut etti. Olur da yarın bir seçim olursa toplumun bir kesiminin oylarını kaybederiz endişesine istinaden susanlar da oldu. İmralı'ya giden heyet, herhangi bir siyasi partiyi temsil etmiyor olmasına rağmen sadece kuryelik ve ulaklık yaptıkları için TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin tamamını ziyaret etti. Bir tek bizim kapımıza gelemediler" ifadelerini kullandı.