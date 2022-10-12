Derya Köroğlu: Bu şarkıları söylemek zordu

Grubun solisti Derya Köroğlu, peş peşe söylediği şarkılarından sonra, "Hoş geldiniz. Hava biraz soğuk gibi... 'Yeni Türkü Zamansız' albümünü mart ayında yayınladık. 22 sanatçı şarkılarımızı seslendirdi. Bunlardan 7 tanesi bu gece bizimle sahnede olacak. Bu şarkıları söylemek zordu. Bu arkadaşlarımız bizi sonraki jenerasyona ulaştıracaklar" dedi

"ÜNİVERSİTE YILLARINDA HAYALLERİMDEN BİRİYDİ"

"Yeni Türkü" ile "Vira Vira" şarkısını yorumlayarak konserin ilk açılış konuğu olan Bora Duran, "Üniversite yıllarında hayallerimden biriydi. Hem sizinle aynı sahnede hem albümde olduğum için çok mutluyum" dedi.