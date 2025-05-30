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        Haberler Magazin Derya Uluğ'a Şanlıurfa konserinde su şişesi fırlatıldı; "Kaleci reflekslerim iyidir" - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'a konserde su şişesi fırlatıldı

        Şanlıurfa'da konser veren Derya Uluğ'a bir seyirci, su şişesi fırlattı. Uluğ, "1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım ayrıca kaleci reflekslerim iyidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:11
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        Konserde su şişesi fırlatıldı
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        Derya Uluğ, Şanlıurfa'da sevenleriyle bir araya geldi. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

        Konser sırasında bir seyirci, Derya Uluğ'a su şişesi fırlattı. Bir an neye uğradığını şaşıran şarkıcı, eliyle suratını koruyup daha sonra şarkı söylemeye devam etti.

        "1 KİŞİ İÇİN SEVENLERİMİ YALNIZ BIRAKAMAZDIM"

        Şarkıcı, yaşananların ardından "1 kişi için sevenlerimi yalnız bırakamazdım ayrıca kaleci reflekslerim iyidir" ifadelerini kullandı.

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        #Derya Uluğ
        #Şanlıurfa
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