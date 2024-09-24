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        Haberler Magazin Derya Uluğ konserine zabıtanın dans şovu damga vurdu - Magazin haberleri

        Derya Uluğ konserine zabıtanın dans şovu damga vurdu

        Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri seyirciye keyifli anlar yaşattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:55
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        Konserde zabıta şovu
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        Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ'un sahnesi esnasında dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye çıkartması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı.

        Şarkıcı Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenmesi sonucu sahneye davet etti.

        Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti.

        Derya Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken Hasan Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı. Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı.

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        #Derya Uluğ
        #zabıta
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