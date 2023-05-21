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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk'ten Kübra Par ve Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtlıyor...

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İşimlizin kolay olmadığını biliyoruz. Ama çalışınca, gayret gösterince bu seçimi kazanma ihtimaliz var. Fark sadece 2,5 milyon kişi. İlk turda 1 milyon geçersiz oy var, 8 milyon kişi seçime gitmemiş. Sinan Oğan'ın destekçilerin ikinci turda önemli bir faktör olacak. Olanca gücümüzle çalışıyoruz. 81 il teşkilatımız yoğun olarak sahada. 6 partinin il başkanları 81 ilde her sabah toplanıyor. Herkes sahaya çıkıyor. Ertesi sabah yeniden toplanıyorlar. 81 ilin 75'inde bizim arkadaşlarımız davet edilmişler. Bunu seçim gününe kadar devam ettireceğiz. Mesela miting yok. Kapı kapı, sokak sokak dolaşmak var. 3 gündür Ankara sokaklarındayım. Gördüğüm herkese 'Sandığa gideceğiz değil mi' diyorum. 'Bu iş bitti, sandığa gitmeyeceğim' diyen bir tek vatandaşımızla karşılaşmadım. 2. turda gidip oy verecekleriyle ilgili hiçbir endişem yok. Şimde AK Parti'de oy yüzdesi ve milletvekili sayısı olarak kayıp var. Meclis'te anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayamadılar. AK Parti seçmeni açısından da baktığımızda tablo onlar açısından da kaygı verici. İlk defa Erdoğan seçilememiş oldu.

AK Parti'nin seçmeni aslında gidecek yer arıyor kendisine. Çok uzaklara ilk etapta görmese de ittifak içinde bir başka partiye gitmeyi kolay ve az yorucu görüyor. AK Parti'ye 'evet' diyen vatandaşlarımızın yüzdesini her seçimde düştüğünü açık şekilde görüyoruz. Millet İttifakı'na

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