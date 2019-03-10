Bahçeli Söğüt'te: Beka sorunu ağırlaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Söğüt'te konuştu. Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Zillet ittifakını oluşturan partiler diyor ki 'Beka sorunu yoktur'. Gelsinler Ertuğrul Gazi'nin huzurunda söylesinler. Cahiller bilmeseler de büyük devletler ve milletlerin beka sorunu vardır. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Beka sorunlarımızı ağırlaşmıştır. Söğüt'e bakan bekayı görür. Beka olmadan siyaset yapmanın manası söz konusu mu?

Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. Cumhur tarihine ve talihine zincir vurdurmayacaktır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. 31 Mart bir beka seçimidir. Zillet yeni hükümet sisteminden rahatsızdır. Yapılanlardan memnuniyetsiz, yıkımın meftunudur. Nerede husumet, fitne varsa zillet oradadır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır. FETÖ bunların yanındadır.

CHP Genel Başkanı korku içinde, yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuurunu kaybetmiştir. Bir gün dediğini öbür gün inkar etmektedir. CHP Genel Başkanı YPG'nin Türkiye'ye saldırmayacağını söylüyor. Sırtlarını YPG'ye dayayanlarla işbirliği yapıyor. Masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu, 'Onlar bize mi saldıracak' sorusunu Hatay'da, Şanlıurfa'da, Kilis'te söylesin.

Kandil isim vermiş CHP yazmıştır, Kandil önermiş İP 'tamam' demiştir. Türk milleti bu zehri yutmaz. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum; vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.