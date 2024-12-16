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        "Devlette küslük olmaz"

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, "Doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum" dedi. Davutoğlu ayrıca, "Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, meselemiz, devleti ayakta tutmaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:55
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        "Devlette küslük olmaz"
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ülke ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Suriye halkının uzun yıllardır zulüm gördüğünü belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

        "Suriye halkının zaferini tebrik ediyorum. 13 yıl boyunca kimse bunu anlamaya çalışmadı. 13 yıl boyunca Suriye bağlamında ağır iftira ve eleştirilere maruz kaldık. Mülteciler konusunda insani gerekçelere sahip çıktığımız için üzerimize gelmeyen kalmadı. Sanki bu 13 yılın bütün sorumluluğu ki bu 13 yılın 5 yılında ben varım, 8 yılında herhangi bir görevim yok. Önemli değil, görevim olmasa da doğru politikalara ben 'doğru politika' derim. Onun için hem Suriye halkını hem de Suriye halkının arkasında duran devletimizi, hükümetimizi, Cumhurbaşkanımızı, Dışişleri Bakanımızı, bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum. Olması gereken buydu."

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        Ahmet Davutoğlu, önceki hafta İstanbul'da Suriyeli liderlerle bir toplantı yaptığını anımsatarak, mazlumun yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.

        Dünyanın ve Orta Doğu'nun zor bir döneme girdiğini dile getiren Davutoğlu, Kuzey Irak ziyareti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye birer mektup yazdığını bildirdi.

        Erdoğan ve Bahçeli'ye mektupta tavsiyelerini ilettiğini aktaran Davutoğlu, "Sağ olsun Sayın Bahçeli mektubu aldıktan 2 saat sonra telefonla aradı ve 'tespitlerinize katılıyorum' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir hafta sonra mektup ile cevap verdi. Suriye olaylarından sonra da tekrar hem Sayın Bahçeli'ye hem Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdim. Devlette küslük olmaz. Bizim birinci derdimiz milletin birliğini korumaktır. İkinci derdimiz, meselemiz, devleti ayakta tutmaktır." diye konuştu.

        Davutoğlu, kutuplaşma siyasetine karşı çıktığını, belirli olgunluğa gelen siyasetçilerin geçmişe değil geleceğe odaklanmaları gerektiğini belirtti.

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