DGS başvuru ekranı! 2024 DGS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci 10 Mayıs tarihi itibarıyla başladı. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, DGS başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. DGS başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. İşte 2024 DGS başvuru ekranı...
DGS maratonu başvuru süreci ile başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayacak lisans adayları, DGS başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, "2024 DGS başvuruları ne zaman sona eriyor, nasıl başvuru yapılır, DGS sınav ücreti ne kadar?" İşte 2024 DGS başvuru ve sınav tarihleri...
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2024 DGS başvuruları 10 Mayıs 2024 ile 20 Mayıs 2024 tarihi arasında yapılacak. Geç başvuru ise 28 Mayıs günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
DGS 2024 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti 590 TL olarak belirlendi.
Başvuru ücretleri; Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılıyor.
DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
DGS başvuruları T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle beraber veya e-Devlet giriş seçeneğiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru yapabilecek.
2024 DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.