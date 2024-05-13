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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? ZTK finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? - Futbol Haberleri

        2024 Ziraat Türkiye Kupası finali tarihi belli oldu! Türkiye Kupası final maçı nerede oynanacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin nerede oynanacağını duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? ZTK finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?" sorularını beraberinde getirdi. İşte ZTK finali Beşiktaş - Trabzonspor maçının oynanacağı stat ve tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 13.05.2024 - 20:11
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesinde maçın oynanacağı stat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklandı. Peki, "Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? ZTK finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?" İşte Türkiye Kupası finali tarihi...

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        ZTK BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

        Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor maçı 23 Mayıs tarihinde oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu

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