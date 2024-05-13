Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler?
Venom 2: Zehirli Öfke (Venom: Let There Be Carnage) filmi 13 Mayıs Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Kelly Marcel tarafından kaleme alınan film, Andy Serkis tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filmi hakkında tüm merak edilen detaylar...
Vizyona girdiği 2021 yılında Türkiye'de gişede açılış rekoru kıran Venom: Zehirli Öfke 2 filmi, sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tom Hardy, Woody Harrelson ve Naomie Harris'in başrollerini paylaştığı Venom: Zehirli Öfke 2 filmi, aksiyon, gerilim, bilimkurgu türlerinde kaleme alınmıştır. Peki, "Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu nedir? Venom: Zehirli Öfke 2 oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Venom: Zehirli Öfke 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Venom adı verilen bir organizmanın taşıyıcısı olan Eddie Brock'un hikayesinin anlatıldığı "Venom" filminin 2. devam halkası olan yapımda, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ve Shriek'in Venom ile mücadelesi konu ediliyor. Vücudunu paylaştığı Venom ile yaşamaya alışmaya çalışan Eddie Brock, artık eski hayatına geri dönmek ister. Venom tüm gününü kötü adamları döverek ve muazzam açlığını tatmin ederek geçirmek isterken, Eddie bir gazeteci olarak kariyerine yeniden başlamak için mücadele eder. Eddie, başarısız bir infazdan sonra hapishaneden kaçan seri katil Cletus Kasady ile röportaj yaparak kariyerini alevlendirmeyi planlar. Ancak onunla iletişime geçmesi Eddie'nin kendisini beklenmedik maceraların içinde bulmasına neden olur.
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Tom Hardy ... Eddie Brock / Venom
Woody Harrelson ... Cletus Kasady / Carnage
Michelle Williams ... Anne Weying
Naomie Harris ... Frances Barrison / Shriek
Reid Scott ... Dr. Dan Lewis
Stephen Graham ... Patrick Mulligan
Peggy Lu ... Bayan Chen
Sian Webber ... Dr. Pazzo
Reece Shearsmith ... Peder
Christopher Godwin ... Headmaster
Brian Copeland ... Haber Spikeri