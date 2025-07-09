DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresinden indirebilecek. Belgeler, adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek, bu nedenle ÖSYM’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmek büyük önem taşıyor.