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        Haberler Bilgi Yaşam DGS ne zaman, sınav yerleri belli mi? ÖSYM ile 2025 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM ile 2025 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek. 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen binlerce kişi söz konusu sınav öncesi DGS sınav giriş belgesinin erişime açılmasını bekliyor. DGS sınav yerleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden duyurulacak. İşte 2025 DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 12:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:56
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçiş yapabilmesi için düzenleniyor. ÖSYM’nin sınav takviminde DGS sınav tarihinin 20 Temmuz olduğu duyuruldu. Peki DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

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        DGS 2025 NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 oturumu 20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

        DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

        2025-DGS sonuçları sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        DGS sınav yerlerinin sınavdan yaklaşık bir hafta önce açıklanması bekleniyor. Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini içeren giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle “ais.osym.gov.tr” adresinden indirebilecek. Belgeler, adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek, bu nedenle ÖSYM’nin resmi internet sitesini düzenli olarak takip etmek büyük önem taşıyor.

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